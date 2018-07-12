Татарстанцы задолжали более 3 млрд рублей по алиментам

Татарстанцы задолжали по алиментам 3 миллиарда 200 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Задолженность по алиментам имеется у 20 тысяч жителей республики. Среднестатистический неплательщик алиментов в Татарстане — это мужчина в возрасте 30-42 лет. Таких в республике свыше 11 тысяч человек. При этом 50% неплательщиков работают в теневом секторе и скрывают свои доходы.

В настоящее время в Татарстане возбуждено 478 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».