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Татарстанцы задолжали более 3 млрд рублей по алиментам
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Татарстанцы задолжали более 3 млрд рублей по алиментам 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
Татарстанцы задолжали по алиментам 3 миллиарда 200 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
Задолженность по алиментам имеется у 20 тысяч жителей республики. Среднестатистический неплательщик алиментов в Татарстане — это мужчина в возрасте 30-42 лет. Таких в республике свыше 11 тысяч человек. При этом 50% неплательщиков работают в теневом секторе и скрывают свои доходы.
В настоящее время в Татарстане возбуждено 478 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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