«В храме не надо создавать свалку»: церкви в Екатеринбурге стали отказываться от вещей для бедных

Екатеринбуржцы, которые пытались сделать доброе дело и отдать одежду, обувь, игрушки для нуждающихся семей в какой-нибудь храм, в последнее время сталкиваются с неожиданным препятствием: служители перестали принимать вещи. Одни объясняют это тем, что в приходе просто-напросто нет складов для хранения, а где-то говорят, что не получили благословение на прием и раздачу одежды нуждающимся.

— Всё практически новое, чистенькое, поглаженное разложил по пакетам, принёс в храм, — пожаловался в фейсбуке председатель молодежного правительства Свердловской области Евгений Кожухов. — Здравствуйте, говорю, хочу нуждающимся помочь, вещи вот принёс, всё в лучшем виде. На меня мельком взглянули и с раздражением так отвечают: «Мы, молодой человек, вещи уже давно не принимаем. Если хотите помочь — то только деньгами». И так в трёх храмах подряд.

Называть места, в которых ему отказали, он не стал. Поэтому мы обзвонили несколько храмов в Екатеринбурге, чтобы узнать, где принимают вещи, а где нет.

— Где-то 3 месяца вещи не принимаем: благословение не дали, мы не спрашивали почему, — сказала E1.RU служительница Свято-Троицкого собора. — Еще их негде хранить: помещения не приспособлены, а нас завалили вещами, которые надо перебирать и иногда перестирывать.

— Мы вещи временно не принимаем — не благословлено, — сказали E1.RU в Приходе во имя Всех Святых на ул. Блюхера, 6 и посоветовали сдать их лучше в Храм Вознесения.

В Вознесенском храме вещи можно оставить охране в любой день с 8 до 20 часов (в чистом виде, чтобы сразу раздать нуждающимся).

— Говорят, старые вещи не нужны, «мы это делаем не для того, чтобы люди приносили всякий мусор и тряпки», — рассказала E1.RU екатеринбурженка Виктория, которая привезла на Вознесенскую горку одежду. — Я показала, что вещи хорошие. Они в итоге взяли только пуховик и платье одно, бальное, кажется. Во второй раз мне сказали, что бэушные вещи никто не берет: в храме не надо создавать свалку. Ну и ещё неношеная одежда нужна для того, чтобы через неё не передавались болезни.

— Лучше сдайте в Красный Крест , — посоветовали нам в Евангелическо-Лютеранском приходе Святой Гертруды на ул. Куйбышева, 123б. — Если хотите помочь деньгами, отправьте письмо на электронный адрес stgertrude@mail.ru, и вам вышлют реквизиты банковского счета. Всё передадим нуждающимся — мы не занимаемся «всяким»…

В синагоге на ул. Куйбышева, 38а отметили, что сами раввины не приветствуют такого рода благотворительность. Бывает, женщины обмениваются детскими и другими вещами, но официально организация этим не занимается.

Храм во Имя Касперовской Иконы Божией Матери на ул. Спутников, 11 принимает только новые вещи. Больше всего нужна детская одежда — её разбирают матери-одиночки. Обращаться стоит в церковную лавку с 8 до 18 часов.

А вот в Храме Святителя Иннокентия Московского по адресу проспект Ленина, 11а есть целая волонтерская организация, которая занимается сбором вещей для деревенских приходов, детских домов и даже беженцев с Украины. Приносить вещи можно с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00 и в воскресенье с 12:00 до 16:00.

— Мы берем любые вещи, но если рваное — то только белье: его берут собачники, — рассказала волонтер Татьяна. — Также принимаем посуду, игрушки и книги.

— У нас работает отдел милосердия с 10:00 до 15:00 с четверга по воскресенье, — ответили в Ново-Тихвинском женском монастыре. — Если придете в другой день или другое время, ключ от помещения есть у охранника в церковной лавке. Вещи нужны чистые, такие, чтобы не стыдно было в них ходить, и в любом объёме: кто мешками приносит, кто по одной.

Храм-на-Крови вовсю готовится к приезду патриарха Кирилла, поэтому прием вещей здесь тоже приостановили — но на время.

— Военное положение, — шутит сотрудница, — поэтому вещи лучше приносить после 19 июля. Берем хорошие, чистые, но у нас нет помещения, где их хранить. Женщина, которая ими занимается, сразу сортирует и раздает. Расходится всё: и детские, и взрослые вещи. Оставить можно в любой день охранникам — до 20:00 храм работает точно.

Мужской монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма предлагает два способа передачи вещей. Их можно привезти прямо туда в любой день с 6 утра до 9 вечера, а можно оставить в передвижных киосках около Северного автовокзала (ул. Вокзальная, 15а), Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6) и Вознесенского храма — оттуда их заберет водитель и отвезет в монастырь.

Помощник руководителя по социальной работе отдела социального служения Екатеринбургской епархии Наталья Савина пояснила E1.RU, что не в каждом храме есть ответственный, который занимался бы социальным служением на постоянной основе.

— Например, для организации работы с пожертвованными вещами любому храму в обязательном порядке нужен не только специалист, но и специальное оборудованное помещение для приема, сортировки, хранения, а также последующей выдачи вещей, — сказала она. — Если мы берем на себя ответственность принимать пожертвования от горожан, мы должны обеспечить их выдачу нуждающимся.

По ее словам, в Екатеринбурге гуманитарной благотворительной помощью занимаются все крупные приходы — в каждом районе города есть такой храм. Например, храм Преображения Господня на Уктусе, Собор Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе, храм Вознесения Господня, храм Иннокентия Московского, Ново-Тихвинский женский монастырь в центре города, храм Рождества Христова на Уралмаше, храм Казанской иконы Божией Матери на Химмаше, храм Владимирской иконы Божией Матери на Сортировке.

Уточнить все храмы, где работают центры гуманитарной помощи, можно по телефону диспетчера Православной службы милосердия в Екатеринбурге — (343) 200-07-04 и на сайте отдела социального служения Екатеринбургской епархии www.soee.ru.

Наталья Савина подчеркнула, что у каждого храма может быть своя специфика социального служения. Один храм занимается помощью инвалидам или пожилым, другой — помощью бездомным или семье:

— Каждый храм может выбрать одно направление социального служения, в котором он будет развиваться и оказывать помощь нуждающимся.

О том, куда кроме храма можно отнести ненужные вещи (не только одежду), читайте в специальном обзоре.