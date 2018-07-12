Шоу романтиков или миссия «помусорить»: архангельские экологи опасаются «Фестиваля водных фонариков»

В эти выходные в Архангельске пройдет «Фестиваль водных фонариков». Два вечера, 13 и 14 июля, на водоём рядом с интеллектуальным центром САФУ, обещают организаторы, будут спускаться огромное количество фонариков под живое звучание скрипки и саксофона. Также всех пришедших ждет пиротехническое и световое шоу.

В прошлом году фестиваль уже проходил в Архангельске, тогда больших вопросов он у экологического движения не вызвал

Впервые фестиваль прошел в Архангельске в прошлом году и горожанам понравился. Изменений по формату не будет. Как и в прошлый раз, фонарики в виде лотосов и кубов можно будет приобрести в палатке рядом с водоёмом. Запуск их начнётся в 21 час.

В преддверии фестиваля у архангельского эко-движения «42» возникли вопросы к экологической составляющей праздника.

— Эти фонарики развалятся и затонут, никто их вылавливать не будет. Кто-то говорит, что они разложатся быстро в воде, натуральные же. Но они не только из бумаги состоят, а из пластиковых элементов тоже. И вообще позиционировать это как семейное мероприятие странно. Получается, мы с детства приучаем детей загрязнять водоемы. Этот фестиваль гастролирует по многим городам и много где встречает недовольство людей, — рассказывает руководитель «42» Анастасия Кочнева. По словам девушки, По словам организатора фестиваля Виктории Андреевой , они гарантируют, что после себя оставят чистый пруд.

— Мы ставим ограждение, когда начинаем фестиваль, чтобы фонарики не уплывали далеко. После мы убираем за собой. После уборки выкладываем фото озера. Мы всегда боремся за чистоту. У нас есть волонтеры, которые нам помогают. Обычно никаких проблем нет. Пользуемся сачками, палочками, лодками или катамаранами, если фонарики все же уплывают за ограждение. Занимаемся уборкой с вечера после мероприятия или рано утром. Убираем даже не только свой мусор, но и если видим кем-то выкинутые бутылки, банки, — рассказывает Виктория.

Она, как организатор фестиваля, сталкивалась с претензиями от экологов и в других городах. Так, в Ярославле на утро после фестиваля к ним приходил эколог, проверял, убрана ли территория. В итоге согласился, что опасений водные фонарики не вызывают.

Архангельские экологи подставили под сомнение согласованность мероприятия с местными властями, сославшись на случай в Екатеринбурге, когда активисты там возмутились, изучили вопрос и узнали, что во многих городах организаторы не могут получить разрешения городских администраций, но все равно проводят его. 29.ru уточнили в пресс-службе САФУ, на чьей территории проводится фестиваль, было ли университетом дано согласие на мероприятие.

— Мероприятие согласовано при условии, что оно будет также согласовано с администрацией города, будет обеспечена безопасность. В прошлом году мероприятие проходило, и все было хорошо, — пояснили в пресс-службе.

В городской администрации подтвердили, что разрешение на проведение «Фестиваля водных фонариков» организаторами получено.