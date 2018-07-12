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Сергей Пенкин отрекся от любовника-вора
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Сергей Пенкин отрекся от любовника-вора 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Неприятный случай произошел с Сергеем Пенкиным. Наблюдать за матчем ЧМ по футболу он решил в одном из столичных баров. В заведение он пришел в компании симпатичного молодого человека и принялся заливать за воротник. При этом его спутник вел себя куда более сдержанно: когда Пенкин поднимал тосты, тот лишь делал вид, что пьет, а на самом деле выливал горячительные напитки под стол.
По словам очевидцев, отрывался в эту ночь Пенкин на полную катушку. Он ни в чем себе не отказывал, то и дело требуя обновить рюмку. Примерно в три часа ночи, будучи в изрядном подпитии, Сергей крикнул: «Всем водки за мой счет!» Официанты просьбу Пенкина выполнили. В их заведение певец ходит регулярно, поэтому здесь все знают: с ним лучше не шутить.
Из бара Сергей вышел только под утро вместе со своим спутником. По словам очевидцев, после их видели на расположенной неподалеку лавочке. Судя по всему, на ней Пенкин и уснул. А проснувшись, не увидел рядом ни спутника, ни собственных вещей. Пенкин обратился в полицию — сотрудники правоохранительных органов составили протокол. Судя по полицейской сводке, артист лишился телефона, дорогих часов, золотого кольца и крестика с иконкой.
Впрочем, сам Сергей о случившемся старается не вспоминать. И, судя по всему, очень огорчен, что историю с ограблением предали огласке. Певец боится за свою репутацию, поэтому неожиданно стал все отрицать.
— Ничего не было! — заявил он нашим корреспондентам. — Все неправда!
Сергей Пенкин: Наша эстрада — это ужасно!
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