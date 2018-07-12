Нагулялся? Ченнинг Татум хочет вернуться к Дженне Деван

Новость о расставании Ченнинга Татума и его супруги Дженны Деван поразила их фанатов и навлекла на актера шквал негодования из-за подозрений в изменах. Похоже, сам Ченнинг уже успел устать от свободной жизни и хочет вернуться к своей жене и матери их ребенка.

Инсайдер из окружения Татума сообщает, что актер очень соскучился по Дженне и жалеет об их расставании, тогда как сама Деван наслаждается жизнью без брака и буквально расцвела после разрыва. «Он очень несчастен, его ничего не радует. Он был бы и рад встречаться с кем-то другим, но новые отношения не вызывают у него восторга», — сообщает источник. Он добавляет, что Дженна в курсе чувств своего супруга и теперь находится в раздумьях, дать ли ему второй шанс.

Напомним, что Ченнинг и Дженна познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» в 2006 году, а спустя три года поженились. У пары есть дочь Эверли, которая родилась в мае 2013, а в апреле 2018 супруги сообщили о своем решении пойти разными путями. Ходили слухи о многочисленных изменах Татума, но доказательств этому в итоге не нашлось.

попкорнnews