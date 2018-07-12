В Костроме появились первые одиночные пикеты около облдумы 

Первые одиночные пикеты против одобрения закона о повышении пенсионного возраста появились около облдумы, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщины собрались на Советской площади около 9 утра.
Сначала они просто стояли около думы, потом отправились по площади собирать подписи.
Костромичи охотно раздают подписи против закона о повышении пенсионного возраста.
Около 9 часов 30 минут появилась первая женщина с плакатом — костромской эколог Тамара Добрецова.
Через некоторое время недалеко от нее встала ещё одна пикетчица. Но через некоторое время она куда-то пропала.
Женщины специально не вставали рядом. Потому что это было бы массовое мероприятие, а без согласования с властями они запрещены.
Голосовать за закон о повышении пенсионного возраста или против него областные депутаты будут сегодня.