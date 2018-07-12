Ещё
В Костроме появились первые одиночные пикеты около облдумы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костроме появились первые одиночные пикеты около облдумы 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Первые одиночные пикеты против одобрения закона о повышении пенсионного возраста появились около облдумы, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщины собрались на Советской площади около 9 утра.
Сначала они просто стояли около думы, потом отправились по площади собирать подписи.
Костромичи охотно раздают подписи против закона о повышении пенсионного возраста.
Около 9 часов 30 минут появилась первая женщина с плакатом — костромской эколог Тамара Добрецова.
Через некоторое время недалеко от нее встала ещё одна пикетчица. Но через некоторое время она куда-то пропала.
Женщины специально не вставали рядом. Потому что это было бы массовое мероприятие, а без согласования с властями они запрещены.
Голосовать за закон о повышении пенсионного возраста или против него областные депутаты будут сегодня.
Kostroma.Today: последние новости
Тысяча гераней помогла костромской пенсионерке забыть о болезнях Погода свирепствует: вода затопила «Стометровку» Ночь на Иван Купала: костромичи будут грызть подорожник, прыгать через костер и обливаться водой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение