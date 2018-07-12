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Кэндис Свейнпол раскритиковали за фото в бикини спустя две недели после родов
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Кэндис Свейнпол раскритиковали за фото в бикини спустя две недели после родов 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Monday morning cutenessHoping to meet our newest addition soon! So ready for the next phase..and to be able to see my toes again. X  Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 18 Июн 2018 в 8:41 PDT  В конце июня суперсмодель Кэндис Свейнпол и ее жених Херманн Николи во второй раз стали родителями. Спустя всего пару дней после родов «ангел» Victoria’s Secret поделилась фото новорожденного сына со своими Instagram-фолловерами, подписав снимок: «Счастливы». Девушка сейчас живет в Бразилии, на родине своего возлюбленного. На днях Кэндис попала в объективы папарацци, беззаботно проводя время на пляже. На снимке видно, что модель пока не пришла в былую форму, что вполне естественно для женщины. Однако поклонники не смогли простить своему кумиру недельные формы и обрушились с критикой в адрес молодой мамы. В своем Instagram Кэндис ответила бодишеймерам: «Если вы хотите сказать мне что-то плохое, то начните сначала с себя. Общество может быть таким жестоким. Женщинам после родов иногда невозможно соответствовать стандартам красоты. Я не стесняюсь показать свой живот. Наоборот, я горжусь. Я вынашивала своего сына 9 месяцев в этом животе. Это потому что я модель? Что же, мы обычные люди, поэтому дайте мне насладиться миром в мире, пожалуйста».
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