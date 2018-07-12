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Сафронов решил бросить беременную жену
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Сафронов решил бросить беременную жену 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Иллюзионист Сергей Сафронов настолько сильно переживает по поводу того, что совсем скоро вновь станет отцом, что решился бросить супругу в самый ответственный момент. Он признался, что боится находиться в роддоме, поэтому планирует отправиться на гастроли.
Иллюзионист станет отцом в третий раз. От первого брака у 35-летнего фокусника есть сын Владимир и дочь Алина.
Сафронов признался, что не присутствовал в момент появления на свет старших детей и теперь переживает. Ему впервые придется находиться в роддоме в месте с женой.
Из-за чрезмерного волнения Сафронов готов отправиться на гастроли. При этом Сергей решил обратиться за советом подписчиков в своем Instagram, передает StarHit.
"Если честно, необычные ощущения находиться с женой в кабинете. А как представлю, что там будет, так и вообще на гастроли хочется скорее. Быть на родах или не быть — вот в чем вопрос", — рассуждает фокусник. Стоит отметить, что подписчики Сафронова не смогли дать однозначного ответа.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Кто-то из их считал, что мужчинам не место в роддоме, а некоторые выступили за то, чтобы супруги поддерживали возлюбленных в столь ответственный момент.
Напомним, что фокусник начал ухаживать за Екатериной, когда осознал, что холостяцкая жизнь не для него. Ассистентка братьев Сафроновых сначала не приняла ухаживания артиста всерьез, так как она недавно рассталась с возлюбленным после пяти лет отношений.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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