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Жителя Кургана лишат прав за прогулки в голом виде перед побитой дочерью
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Жителя Кургана лишат прав за прогулки в голом виде перед побитой дочерью 

Дни.ру 7 часов назад
Несовершеннолетняя дочь жителя Кургана будет передана органам опеки и попечительства из-за наглого поведения своего отца, сообщает URA.Ru. Как выяснилось, отец разгуливал голым перед ней.
Судебный пристав, пришедшая к мужчине, чтобы взыскать штраф за употребление алкоголя на улице, заметила в квартире девочку-подростка с синяком под глазом, одетую в шорты и футболку. В свою очередь на ее отца, который находился в состоянии похмелья, не было никакой одежды. Для разговора с сотрудником отец вышел из квартиры в тамбур и захлопнул за собой дверь и в ходе беседы вел себя вызывающе. Судебному приставу пришлось вызвать полицию.
Как оказалось, мать девочки с ними не проживает, а других родственников нет. Инспекция по делам несовершеннолетних приняла решение изъять ребенка из семьи.
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