В Тверской области на ребенка напала змея

Этот случай произошел в городе Кимры. Главврач Кимрской ЦРБ Алексей Прокопенко рассказал о нем на совещании в городской администрации, которое состоялось 10 июля.

По словам медика, малыша госпитализировали в детскую областную больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Оказывается, за лето это не первый случай. Еще трое жителей Кимрского района пострадали от ядовитых змей.

Это лето выдалось очень влажным. И ядовитых гадов люди встречают не только в лесах и на огородах. Змеи появляются в городах. Так, например, в июне очевидцы сняли ядовитую змею, которая ползала по детской площадке в Торжке.