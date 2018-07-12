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В Тверской области на ребенка напала змея
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В Тверской области на ребенка напала змея 

tvernews.ru 7 часов назад
Фото: tvernews.ru
Этот случай произошел в городе Кимры. Главврач Кимрской ЦРБ Алексей Прокопенко рассказал о нем на совещании в городской администрации, которое состоялось 10 июля.
По словам медика, малыша госпитализировали в детскую областную больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Оказывается, за лето это не первый случай. Еще трое жителей Кимрского района пострадали от ядовитых змей.
Это лето выдалось очень влажным. И ядовитых гадов люди встречают не только в лесах и на огородах. Змеи появляются в городах. Так, например, в июне очевидцы сняли ядовитую змею, которая ползала по детской площадке в Торжке.
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