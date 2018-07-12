За долги отключат свет

Фото pbs.twimg.com «Энергосбыт Волга» намерено отключить электричество у почти тысячи должников, нежелающих платить за потребленную электроэнергию.

По состоянию на 9 июля уведомления об отключения электричества уже получили 776 злостных неплательщиков. Если до конца июля вопрос с задолженностью урегулирован не будет — эти потребители будут обесточены.

Но это не самое плохое, что может случиться. Если должник после извещения продолжает игнорировать требования закона, взыскание будет производиться через суд. Юристами в суд направлено более 200 исков на сумму чуть более 1 миллиона рублей.

Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.

Стоит отметить, что с 1 июня на территории Владимирской области по заявкам «Энергосбыт Волга» режим ограничения энергоснабжения был введён в отношении 51 неплательщика. Из них оперативно погасили задолженность 19 клиентов.

Среди крупнейших предприятий — неплательщиков ООО «Ковров-МОЛЛ» (долг 5,9 миллионов рублей), ООО «Муромтепловоз» (долг 7,8 миллионов рублей) и ООО «РАСКО» (долг 10,7 миллионов рублей).

Энергетики рассчитывают, что в ситуацию вмешаются региональные власти, и проблема с долгами предприятий ЖКХ будет урегулирована.

Гарантирующий поставщик электроэнергии намерен сохранять ограничительные санкции до тех пор, пока ситуация с расчетами не стабилизируется, и потребители не начнут выплачивать долги