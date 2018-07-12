В библиотеку на 1-й Новокузьминской завезли новые книги

Новые повести и рассказы появились в детской библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.

— Среди новых поступлений — книги авторов, давно и крепко полюбившихся взрослым и детям. Это Андрей Жвалевский Евгения Пастернак . Так, в повести «Открытый финал» главные герои переживают безответную любовь, проблемы с родителями, ищут свое место в жизни. Некоторые ошибки будут исправлены, герои этой истории выйдут из нее другими людьми. Также к нам поступили книги из серии «Ратное дело», посвященные хронике исторических событий, и серия изданий Малышкиной «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени», — добавила Анастасия Лунева.

Напомним, что детская библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)