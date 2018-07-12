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Звезда бразильского «Голоса» выступит в Нижнем Новгороде
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Звезда бразильского «Голоса» выступит в Нижнем Новгороде 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
— К нам в Нижний Новгород по приглашению «Дома Португалии» приехал финалист шоу «Голос Бразилия» — Matheus Zuck. Мы его увидим и услышим с уже известной всему миру программой! Будем танцевать под латиноамериканские ритмы и зажигательные хиты симпатичного бразильца! — сообщили организаторы.
Сегодня, 12 июля в 19:00 певец выступит на летней веранде кафе «Мокроусов» (ул. Октябрьская,12)
Завтра, 13 июля концерт состоится в 20:00 на летней веранде «Терраса Premio» (ул. Нижневолжская набережная,1в).
На оба мероприятия вход — free donation.
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