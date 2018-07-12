Звезда бразильского «Голоса» выступит в Нижнем Новгороде

— К нам в Нижний Новгород по приглашению «Дома Португалии» приехал финалист шоу «Голос Бразилия» — Matheus Zuck. Мы его увидим и услышим с уже известной всему миру программой! Будем танцевать под латиноамериканские ритмы и зажигательные хиты симпатичного бразильца! — сообщили организаторы.

Сегодня, 12 июля в 19:00 певец выступит на летней веранде кафе «Мокроусов» (ул. Октябрьская,12)

Завтра, 13 июля концерт состоится в 20:00 на летней веранде «Терраса Premio» (ул. Нижневолжская набережная,1в).

На оба мероприятия вход — free donation.