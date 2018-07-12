Как еще можно использовать морозильную камеру: 10 способов

Люди, которые любят экспериментировать, придумали порядка 10-ти нестандартных способов использования морозильной камеры без нанесения ущерба технике. Следовать их примеру или нет, каждый решает для себя самостоятельно. Но тем, кто любит вносить новшества в серую повседневность, маленький лайфхаки станут еще одним способом развлечься и порадовать друзей и близких.

10 нестандартных способов использования морозилки

Для тех, кто любит эксперименты и не боиться воплощать их в жизнь, есть 10 самых интересных и необычных способов использования морозильной камеры.

1. Распечатываем конверт без следов

Когда прогревание линии склеивания над свечкой не работает, можно прибегнуть к обработке холодом. Для этого конверт кладем в чистый и цельный полиэтиленовый пакет и оставляем в морозилке на несколько часов. Этого времени будет достаточно, чтобы клеевая основа перестала выполнять свои функции и область склеивания будет легко вскрыть при помощи иголки или канцелярского ножа. Обратно склеить конверт лучше всего обычным клеем для бумаги. Главное, не использовать его в большем, чем требуется количестве, чтобы не испортить хранящееся внутри письмо и не запачкать сам конверт.

yandex_ad_1 2. Продление жизни ароматических свечей

Проведенные эксперименты показали, что у свечей-таблеток усиливается запах и срок их горения продлевается, если оставить их в холодильнике на час. Так они будут медленнее гореть, а соответственно, романтический или колдовской вечер продлиться дольше.

3. Стирка джинсовых тканей в холодильнике

Изготовители джинсы рассказывают, что такая ткань отлично отстирывается при низких температурах. Обработка таким способом не только способна уничтожить неприятные запахи, но и убивает бактерии. Поэтому, если нет возможности простирать не сильно загрязненные, но неприятно пахнущие вещи классическим методом, можно прибегнуть к нестандартному. Для этого джинсы закупоривают в хлопковый пакет и кладут в обычную советскую морозилку или отделение сухой заморозки на 2 часа.

Таким же способом можно избавиться от неприятного запаха новых или купленных в Секонд-Хэнде вещей.

4. Обнаружение места обрезки скотча и пищевой пленки

Если не получается обнаружить кончик у тонкой пищевой пленки или по спешке не зафиксировано место обрезки скотча, можно положить их на пару минут в морозилку. Под воздействием холода станет заметно место среза и не нужно будет тратить время на методичный поиск кончика. Этим методом пользуются повары, кондитеры и упаковщики на заводах.

include_poll1969

5. Сохранение семян для посадки на следующих год Оставшиеся излишки семян рекомендуется хранить в прохладном месте. Поэтому опытные огородники рекомендуют пересыпать их в бумажные пакеты, плотно закрыть и отправить в морозильную камеру до следующего года. Перед посадкой их нужно разморозить при комнатной температуре и только после этого сеять в грядку.

6. Продление жизни изделий из дерева

Сувениры и вещи из бытового обихода нередко подвергаются негативному воздействию жуков-короедов и других насекомых. Чтобы избавиться от заселивших любимую вещь паразитов, можно положить ее в морозилку на 5-10 дней.

Под воздействием низких температур погибнут не только жуки, но и их личинки.

7. Увеличение срока ношения капроновых носков и колготок

Нередко купленные к торжественному мероприятию красивые колготы уже к середине праздника пускают стрелки и на них появляются зацепки. Чтобы избежать неприятных казусов, капрон следует замочить в холодной воде, а затем отжать и положить в полиэтиленовый пакет. Затем оставить в морозильной камере на одну ночь. Это значительно продлит срок носки и укрепит тонкие волокна.

8. Удаление жевательной резинки и воска

Нередко случаются ситуации, когда любимая вещь или обувь пачкаются жвачкой, оттереть или отстирать которую не представляется возможным. Чтобы быстро избавиться от некрасивого пятна на ткани, нужно приложить к месту, куда прилипла жевательная резинка кусочек плотной бумаги. Затем вещь нужно завернуть в пищевую пленку или поместить в пакет и оставить в морозилке на 2 часа. Доставляющая хлопоты липучка очень легко удалится после воздействия холода. Аналогично удаляется и воск.

yandex_ad_2 9. Избавление от неприятного запаха обуви

Если нет возможности постирать обувь или нет уверенности в том, что она выдержит такое испытание, можно воспользоваться другими методами очистки. Чтобы избавиться от неприятных запахов, бактерий и грибка, можно упаковать обувь в пакет и оставить в морозилке на несколько часов.

Низкая температура поможет решить проблему полностью.

10. Уничтожение пылевых клещей

Эти паразиты любят селиться на только в постельных принадлежностях, но и в мягких игрушках. Избавиться от них можно, не используя ядовитые спреи. Для этого пораженные вещи нужно упаковать в пакет или пищевую пленку и оставить в морозильной камере на несколько дней.