К премьере сериала «Острые предеметы»: самые крутые семейные драмы и триллеры от Кати Комоловой

В честь премьеры сериала «Острые предметы» о репортере Камилле Прикер ( Эми Адамс (43)), которая расследует таинственные убийства в родном Миссури, сопродюсер фильмов «Ученик» и «Проигранное место», агент Равшаны Курковой (37), Павла Деревянко (41) и Александра Паля (29) и просто фанат сериалов Катя Комолова рассказала о самых ярких семейных драмах.

«Острые предметы» / Sharp objects (премьера 8 июля)

https://www.youtube.com/watch?v=uALQR852sRE

Подарок для поклонников «Большой маленькой лжи» от ее же режиссера Жана-Марка Валле («Далласский клуб покупателей», «Разрушение») — экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн, автора «Исчезнувшей». «Острые предметы» — и держащий в напряжении детектив, и мощная семейная драма, и по-настоящему пугающий триллер о насилии. Главная героиня Камилла Прикер (возможно, лучшая роль в карьере Эми Адамс) отправляется в родной провинциальный городок Уинд Гэп в глуши Миссури. По заданию своего редактора она должна написать репортаж о жестоких серийных убийствах девочек. Камилла круглосуточно заряжена крепким алкоголем — видимо, это единственный доступный ей способ заглушить боль от полученных еще в детстве психических травм. Впрочем, скоро мы узнаем, что у нее есть еще одно проверенное средство — острые предметы. Она движется навстречу своим демонам из прошлого, среди которых воспоминания о скончавшейся в отрочестве сестре и ее деспотичная мать Адора (в блестящем исполнении Патриши Кларксон (58)).

«Наследники» / Succession (премьера 3 июня 2018 года)

https://www.youtube.com/watch?v=rfpCSNxsFaw

Сериал хлестко и остроумно описывает семейные распри миллиардеров. В центре сюжета — стареющий медиамагнат Логан Рой в могучем исполнении Брайана Кокса (72). Он готовится отходить от дел и передать бразды правления конгломерата «Вэйстар Ройко» среднему сыну Кендаллу. Тот спит и видит себя в новом статусе, хоть и постоянно сомневается в себе. Но внезапно у Логана случается удар, и, пока он находится в коме, начинается ожесточенная и комичная дележка власти и наследства. «Наследники» примечательны обилием черного юмора и интриг. Говорят, что герои списаны с членов семьи реального медиамагната Руперта Мердока (87).

«Любовники» / The Affair (премьера четвертого сезона 17 июня 2018 года)

https://www.youtube.com/watch?v=e2ssqSolSiQ

На радость поклонникам шоу в середине июня стартовал четвертый сезон. В нем так же, как и в предыдущих, использован эффектный прием повествования от лица нескольких главных героев. Одни и те же события в каждой серии поочередно фиксируются глазами двух из четырех персонажей: писателя Ноа Солоуэя, отца четверых детей, который не на шутку увлекся такой же несвободной Эллисон и мечется между ней и своей женой Хелен. Эллисон замужем за Коулом и каждый день своей жизни переживает трагедию многолетней давности — гибель сына. Динамика, сила сюжета и накал страстей, как это часто бывает, идут на понижение от сезона к сезону, но первые два смотрятся взахлеб. Постепенно от детективной завязки акцент все дальше и больше смещается в сторону драмы — кризиса отношений, среднего возраста и познания себя. Правда, в четвертой серии текущего сезона вновь появляется намек на детектив.

«Патрик Мелроуз» / Patrick Melrose (премьера 12 мая 2018 года)

https://www.youtube.com/watch?v=0PWSbIbM7HA

Еще один громкий и яркий релиз этого года в пяти частях рассказывает историю наследника-аристократа Патрика Мелроуза в разные годы и в разных городах. Мы видим героя Бенедикта Камбербэтча (41) маленьким мальчиком на юге Франции в 60-е в момент, когда его тиран-отец наносит ему чудовищную травму. С тех пор именно она определяет и его самого, и всю его жизнь. Патрик проносит страшный детский опыт через бесшабашную молодость — в первой серии мы застаем разбитного алкоголика, наркомана и плейбоя в полном угаре в Нью-Йорке 80-х. Но душевные раны не затягиваются даже после смерти его главного обидчика. Много лет спустя Патрик сам становится мужем и отцом, но мы видим того же потерянного и напуганного мальчика, который все так же пытается перекричать боль от жестокости собственных родителей. Камбербэтч в интервью признался, что всегда мечтал исполнить роль героя романов Эдварда Сент-Обина, и с ней он справился более чем убедительно — местами до слез.

«Траст» / Trust (премьера 25 марта 2018 года)

https://www.youtube.com/watch?v=HXK1RNDrE1Y

Основано на реальных событиях, но с эффектными художественными приемами и домыслами Дэнни Бойла (61), режиссера «Пляжа», «127 часов», «На игле» и «Транса». События эти раскручиваются в 1973 году в Италии и Лондоне. Внука богатейшего человека планеты, нефтяного магната Джона Пола Гетти, похищает итальянская мафия с целью выкупа. Старик Гетти баснословно богат, заваливает свое огромное лондонское поместье произведениями искусства (один из способов уйти от налогов) и экзотическими животными, а еще содержит почти гарем разновозрастных любовниц. Но вот платить выкуп он не намерен. И отправляет начальника службы безопасности Джеймса Флетчера Чейса в Рим помочь матери внука (Хиллари Суонк) вести переговоры с похитителями.

В отличие от «Всех денег мира» (недавней полнометражной киноверсии похищения Ридли Скотта (80)) «Траст» намного более многослойный и динамичный. Картинка, саундтрек и созданная художниками и актерами атмосфера погружают зрителя в хиппующие 70-е и не без юмора показывают, какие странности бывают у богачей и что им тоже есть о чем поплакать.

«Йеллоустоун» / Yellowstone (премьера 20 июня 2018 года)

https://www.youtube.com/watch?v=dxtOa93F5g8

Семья Даттон во главе с Джоном ( Кевин Костнер (63)) и его тремя взрослыми сыновьями и дочерью владеет огромным ранчо на границе с Йеллоустоуном. Это первый в мире национальный парк и центр притяжения туристов со всей Америки и планеты. Даттоны пасут коров и лошадей, но вынуждены параллельно вести войну с врагами, обступающими их плотным кольцом с разных сторон. На их землю претендуют и индейская резервация, и сам национальный парк, и корыстные девелоперы, и политики. Да и в семействе тоже все не так уж гладко. 11 июля вышла третья серия, поэтому судить о саге в целом пока рано, но лично мне она приятно разнообразит картинку.

«Цыганка» / Gypsy (премьера 30 июня 2017 года)

https://www.youtube.com/watch?v=l_jzc9vRrQI

Психотерапевт Джин Холлоуэй ( Наоми Уоттс (49)) после сеансов со своими пациентами продолжает свою работу и наблюдает за ними и их окружением: она вычисляет, знакомится и втирается в доверие к членам семьи и объектам нездоровых пристрастий своих подопечных. Что уж говорить, методика необычная, но порыв-то исключительно добродетельный! Вскоре она втягивается в страстный роман с девушкой одного из клиентов. И стремительно усугубляет и усложняет не только жизнь тех, кого она пытается лечить и спасать, но и свою — вместе со своим браком. Предполагаю, что эта психологическая драма, временами оборачивающаяся триллером, больше придется по душе девушкам, но кто знает?

«Семья» / The Family (премьера 3 марта 2016 года)

https://www.youtube.com/watch?v=5UmzR9Xyh_0 Властная мэр калифорнийского городка Ред Пайнс Клэр Уоррен готовится баллотироваться на пост губернатора. И внезапно — спустя 10 лет после исчезновения — появляется ее сын, которого давно считали убитым. С его возвращением меняются жизни не только Уорренов, но и тех, кто был замешан и расследовал преступление. Но с мальчиком явно что-то не так…

«Пощечина» / The Slap (премьера 12 февраля 2015 года)

https://www.youtube.com/watch?v=guEICgHvkHg

Эта семейная драма довольно незаметно прошла несколько лет назад, хоть в ней и засветился внушительный звездный состав от Умы Турман (48) до Закари Куинто (41). В восьми сериях показывают, как одна пощечина кардинально меняет отношения в семье и в кругу друзей. И как много нового близкие люди узнают друг о друге и о себе.

«Благородная женщина» / The Honourable Woman (премьера 2 июля 2014 года)

https://www.youtube.com/watch?v=FPHyK5Hou-U Нессе Штайн после смерти отца достается семейный бизнес по продаже оружия. Так она оказывается втянутой в заварушку международного масштаба — пытаясь помочь примирить израильтян и палестинцев. За блестящую актерскую работу в мини-сериале Мэгги Джилленхол (40) получила «Золотой глобус».

«Американцы» / The Americans (премьера первого сезона — 30 января 2013 года, шестого сезона — март 2018-го)

https://www.youtube.com/watch?v=XPnx-CTzc0o

Телешоу рассказывает о перипетиях семейной и профессиональной жизни советских шпионов в Америке. Филипп и Элизабет по заданию КГБ отправляются в Штаты в разгар холодной войны. Там им предстоит создать примерную американскую семью с детьми и садиком и выполнять спецзадания от «центра». Последние пару сезонов сюжетные линии однообразны, зато появляется все больше знакомых (и родных) лиц актеров, среди которых Дарья Екамасова (34) и Юрий Колокольников (37).

«Босс» / Boss (премьера 21 октября 2011 года)

https://www.youtube.com/watch?v=28UIrIjNL_U Могущественный мэр Чикаго Том Кейн стремительно теряет хватку по мере прогрессирования своей болезни — ему диагностируют слабоумие. Но диагноз он держит в секрете и от семьи, и от политических оппонентов. Какие только чудеса не творит любовь — к власти и влиянию!

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