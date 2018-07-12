10 причин купить велосипед

Если рассуждать о преимуществах велосипеда однобоко, то они не будут казаться сильно убедительными, но если соединить все плюсы воедино, то выбор очевиден. Велосипед будет сочетать в себе транспортное средство, элемент развлечения и вклад в крепкое здоровье. Это десять причин, по которым купить велосипед пойдет на пользу для каждого.

Это увлекательно

Привычная дорога на работу или в магазин на велосипеде станет настоящим развлечением. Обычная поездка по своему району может превратиться в увлекательное приключение с множеством новых открытий по пути.

Ты будешь оставаться в форме

Велоспорт — это кардионагрузки, что очень полезно для сердца, со временем ты станешь выносливее и будешь легче справляться с повседневными делами. Езда на велосипеде позволит сжечь много калорий, такого же результата можно добиться при помощи бега, но велоспорт не подвергает чрезмерным нагрузкам коленные и голеностопные суставы.

Ты станешь счастливее

Часы, проведенные на работе утомляют и делают тебя менее счастливым, а дорога домой на велосипеде вернет позитивный настрой. Нагрузки от езды на велосипеде стимулируют выработку эндорфинов, гормонов счастья.

Ученые утверждают, что регулярные занятия велоспортом снимают стресс, делают человека более продуктивным, развивают его уверенность в себе и творческие способности.

Обострение мышления

Умеренные нагрузки в циклическом ритме делают мышление человека более рациональным, улучшают его память, помогают работать эффективнее и добиваться успеха в своей профессиональной деятельности. Легкие кардионагрузки способствуют безвредному усилению кровотока, все ткани организма получают больше кислорода, в том числе и клетки головного мозга.

Экономия на транспорте

Проезд на общественном транспорте за год выливается в крупную сумму, обслуживание личного транспорта обходится еще дороже. Стоимость на бензин и услуги парковки постоянно повышается, поэтому переход на велосипед в качестве транспортного средства не только улучшит состояние здоровья, но и позволит сэкономить.

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Экономия на услугах здравоохранения

Чем лучше физическое и эмоциональное состояние человека, тем реже ему приходится оплачивать прием врача, диагностические мероприятия и лекарственные средства. Приобретение велосипеда поможет сэкономить и на этом.

Забота об экологии

Концентрация выхлопных газов в воздухе влияет на состояние здоровья человека. Покупку велосипеда можно приравнять ко вкладу не только в собственное здоровье, но и в чистоту этого мира.

Это удобно

Перемещаясь на машине, нужно постоянно решать вопрос с парковкой, это отнимает время и заставляет потратить много нервов. Для того, чтобы оценить все неудобства общественного транспорта, нужно хотя бы раз оказаться в нем в час пик. Ездить на велосипеде удобно, особенно при условии того, что на улицах появляется все больше велопарковок.

Это безопасно

Если не нарушать правила дорожного движения, то велосипед станет самым безопасным транспортом. Статистика говорит о том, что шанс столкновения двух автомобилей выше, чем риск столкнуться с машиной на велосипеде, и значительно выше, чем столкнуться с другим велосипедистом.

Это путь к свободе

Свобода заключается не только в отсутствии расходов на транспорт и парковку, но и в возможности перемещаться так, как тебе удобно. На велосипеде невозможно попасть в пробку или стремительный поток транспортных средств, велосипедисты перемещаются в таком темпе, который им подходит.

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