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Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей
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Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Штраф в 900 малайзийских ринггитов — таков снисходительный приговор суда в отношении малайзийского торговца Че Абдулы Карима. Единственной претензией к богачу, заключившему брак с 11-летней девочкой стало то, что он не получил разрешения на многоженство.
Девочка так и останется невестой 41-летнего Че Абдулы Карим. Правда, она пока останется в доме родителей, а официально вступит в брак, когда ей исполнится 16 лет. Шариатский суд решил, что торговцу придется выплатить штраф (эквивалент 15 тысяч российских рублей), так как две жены Карима не давали согласия на то, чтобы он привел в дом третью супругу.
Родители выдали 11-летнюю дочь замуж за малайзийского многоженца из-за нищеты. За это он согласился оплатить долги семьи малолетней невесты. Однако фотография, которую выложила в интернет одна из жен Карима, стала вирусной и вызвала скандал, что вынудило власти Малайзии признать брак незаконным.
У имама уже есть две жены и шестеро детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Однако многоженец считает себя жертвой травли. «Я был огорчен различной критикой и обвинениями, выдвинутыми против меня в социальных сетях после того, как я взял ее в качестве моей третьей жены», — приводит слова малайзийца Life.ru со ссылкой на британскую Mirror.
Отец девочки также пытается оправдать свое решение выдать несовершеннолетнюю девочку замуж. Он теперь говорит, что дочери не 11, а 12 — а то и 13 лет. По словам мужчины, девочка была знакома с будущим мужем, так как их семья работала на каучуковой плантации в Малайзии. Когда имам впервые попросил взять ребенка в жены, ему отказали, сославшись на возраст. Темне менее, тот продолжал настаивать, Карим предложил забрать невесту в свой дом, когда она подрастет.
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