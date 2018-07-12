Ещё
10 самых загадочных людей в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 самых загадочных людей в мире 

Trendymen 6 часов назад
Фото: Trendymen
На свете есть люди, само существование которых окутано ореолом тайны. Никто не знает всю правду о них, хотя влияние таких людей на мир колоссально. Кое-кто сумел создать технологию, взорвавшую современную экономику, другие же употребили свое влияние на плохие дела. Так или иначе, тайна вокруг них все еще остается.
Начать стоит с создателя самой перспективной криптовалюты мира. Сатоси Накамото был настолько осторожен, что никто до сих пор не может выяснить его истинную личность — притом, что без новостей о самом биткойне не обходится ни один день.
Не менее странным выглядит история человека, появившегося в японском аэропорту будто из ниоткуда. В 1954 году это событие всколыхнуло весь мир: пассажир предъявил паспорт несуществующей в природе страны и попытался расплатиться никогда не виданной прежде валютой. Прежде чем полиция сумела разобраться, он просто растворился в воздухе!
К сожалению, нет никаких шансов на то, что тайна личности этих мистических персонажей будет когда-либо раскрыта. Фотографии, странные истории и документальные свидетельства — вот и все, что оставили после себя самые загадочные люди планеты.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение