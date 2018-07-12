10 самых загадочных людей в мире

На свете есть люди, само существование которых окутано ореолом тайны. Никто не знает всю правду о них, хотя влияние таких людей на мир колоссально. Кое-кто сумел создать технологию, взорвавшую современную экономику, другие же употребили свое влияние на плохие дела. Так или иначе, тайна вокруг них все еще остается.

Начать стоит с создателя самой перспективной криптовалюты мира. Сатоси Накамото был настолько осторожен, что никто до сих пор не может выяснить его истинную личность — притом, что без новостей о самом биткойне не обходится ни один день.

Не менее странным выглядит история человека, появившегося в японском аэропорту будто из ниоткуда. В 1954 году это событие всколыхнуло весь мир: пассажир предъявил паспорт несуществующей в природе страны и попытался расплатиться никогда не виданной прежде валютой. Прежде чем полиция сумела разобраться, он просто растворился в воздухе!

К сожалению, нет никаких шансов на то, что тайна личности этих мистических персонажей будет когда-либо раскрыта. Фотографии, странные истории и документальные свидетельства — вот и все, что оставили после себя самые загадочные люди планеты.