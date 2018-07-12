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Бойфренд погибшей «Мисс Великобритании» найден мертвым
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Бойфренд погибшей «Мисс Великобритании» найден мертвым 

tele.ru 4 часа назад
Самая красивая девушка Великобритании 2009 года 32-летняя Софи Градон была найдена две недели назад мертвой в своем доме в Медберне. Об этом рассказал 25-летний бойфренд красавицы Аарон Армстронг. Сначала возникло подозрение, что модель могла не пережить потерю близкого друга, из-за которой была в затяжной депрессии. Но полиция не нашла следов возможного самоубийства.
Спустя неделю вслед за своей возлюбленной последовал Армстронг. Его тело было найдено в доме родителей в Нортамберленде. Полицейские также не обнаружили следов насильственной смерти, хотя парень вполне мог совершить самоубийство.
Публикация от Sophie Gradon (@sophiegradon)
16 Июн 2018 в 11:25 PDT  Аарон тяжело переживал смерть своей девушки. Он регулярно публиковал обращения к умершей Софи в своем паблике, выкладывал совместные фотографии.
Публикация от Sophie Gradon (@sophiegradon)
11 Июн 2018 в 5:21 PDT  «Просто хочу обнимать тебя целый день. Я так по тебе скучаю. Не проходит и минуты, чтобы я не думал о твоей улыбке и о том, как мы проводили время вместе. Хочу вернуть эти дни. Люблю тебя, принцесса», — писал Армстронг. Друзья пытались помочь впавшему в тоску молодому человеку, но, судя по всему, тот так и не сумел оправиться от потери любимой, предпочтя отправиться вслед за ней.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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