Бойфренд погибшей «Мисс Великобритании» найден мертвым

Самая красивая девушка Великобритании 2009 года 32-летняя Софи Градон была найдена две недели назад мертвой в своем доме в Медберне. Об этом рассказал 25-летний бойфренд красавицы Аарон Армстронг . Сначала возникло подозрение, что модель могла не пережить потерю близкого друга, из-за которой была в затяжной депрессии. Но полиция не нашла следов возможного самоубийства.

Спустя неделю вслед за своей возлюбленной последовал Армстронг. Его тело было найдено в доме родителей в Нортамберленде. Полицейские также не обнаружили следов насильственной смерти, хотя парень вполне мог совершить самоубийство.

Публикация от Sophie Gradon (@sophiegradon)

16 Июн 2018 в 11:25 PDT Аарон тяжело переживал смерть своей девушки. Он регулярно публиковал обращения к умершей Софи в своем паблике, выкладывал совместные фотографии.

Публикация от Sophie Gradon (@sophiegradon)

11 Июн 2018 в 5:21 PDT «Просто хочу обнимать тебя целый день. Я так по тебе скучаю. Не проходит и минуты, чтобы я не думал о твоей улыбке и о том, как мы проводили время вместе. Хочу вернуть эти дни. Люблю тебя, принцесса», — писал Армстронг. Друзья пытались помочь впавшему в тоску молодому человеку, но, судя по всему, тот так и не сумел оправиться от потери любимой, предпочтя отправиться вслед за ней.

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