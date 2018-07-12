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Умер духовник Почаевской лавры схиархимандрит Георгий
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Умер духовник Почаевской лавры схиархимандрит Георгий 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Православие.Ru
ТАСС, 12 июля. Духовник Почаевской лавры — главного центра православия на западной Украине — скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила в четверг Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).
"Память об отце Георгии будет храниться не только в сердцах почаевских монахов, но и многих людей, которые находили у батюшки духовное утешение и поддержку", — говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.
Схиархимандрит Георгий (в миру Галактион Дмитриевич Стец) родился в 1935 году в Закарпатье. В 25 лет принял монашество. На протяжении 27 лет был духовником монахов Почаевской обители. В мае этого года, за два месяца до кончины, был пострижен в схиму.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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