Умер духовник Почаевской лавры схиархимандрит Георгий

ТАСС , 12 июля. Духовник Почаевской лавры — главного центра православия на западной Украине — скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила в четверг Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

"Память об отце Георгии будет храниться не только в сердцах почаевских монахов, но и многих людей, которые находили у батюшки духовное утешение и поддержку", — говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.

Схиархимандрит Георгий (в миру Галактион Дмитриевич Стец) родился в 1935 году в Закарпатье. В 25 лет принял монашество. На протяжении 27 лет был духовником монахов Почаевской обители. В мае этого года, за два месяца до кончины, был пострижен в схиму.