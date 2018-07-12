Косма и Дамиан: сколько было святых братьев и как и о чем их просят

14 июля в православном календаре отмечены имена святых мучеников бессребреников братьев Космы и Дамиана. Их почитают своими покровителями врачи, им молятся об исцелении — ибо братья были знаменитыми целителями, к ним же обращаются с молитвой о вразумлении отбившегося от рук «дитя», чтобы вернуть его к учебе.

Имена святых известны, они слышатся во многих топонимах (Космодамианская набережная) и фамилиях (Космодемьянская), часто встречаются церкви, название которых связано с именами этих святых. Но в отношении братьев и историй их жизни существует изрядная путаница, разобраться с которой довольно трудно. Тем не менее, наступившие в середине месяца «Кузьминки» — отличный повод для этого, ведь это название, пришедшее к нам из народного календаря, связано, конечно, с именем одного из братьев.

Бессребрениками братьев Косму и Дамиана, воспитанных благочестивой православной матерью, прозвали еще при жизни. Мало того, что братья помогали больным в самых тяжелых случаях, так они еще и не брали ничего за свою помощь и услуги. Это было для братьев принципиальным: получив свой дар исцелять людей от Господа, они сердцем прочувствовали его завет — «Даром получили, даром давайте», и исполняли его неукоснительно. А один раз, когда исцеленная пациентка Палладия уговорила одного из братьев взять «за труды» три яйца — в честь Святой Троицы, Косма и Дамиан чуть не поссорились.

Вместо платы за помощь они рассказывали пациентам о Христе , давшем им силу помогать людям даже в тех случаях, когда медицина казалась бессильной. Братья оперировали, готовили лекарства, а затем даже открыли больницу. Кстати, можно сказать, что первыми трансплантологами были именно Косма и Дамиан. Причем прошла операция по трансплантологии… во сне пациента. По свидетельству некоего человека, страдавшего от сильных болей в ноге, братья-целители явились к нему во сне с медицинским инструментом в руках и обсудили, что больную ногу надо заменить, для чего можно взять здоровую ногу умершего мавра. Отрезав ее, они приставили ее вместо ноги страдальца, обильно смазав место соединения тканей мазью. Проснувшись, пациент понял, что исцелен, а в гробу мавра была обнаружена отрезанная нога. Позже Фра Анжелико написал фреску: «Сон диакона Юстиниана», которая находится в алтаре церкви святых Космы и Дамиана в монастыре Сан-Марко. История до конца не ясна, кроме одного факта: исцеление произошло после молитвы болящего святым братьям-врачам.

Молитва святым Косме и Дамиану об исцелении

— К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем мы, недостойнии (имена), преклонше колена, прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших, и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатая Своя милости: избавьте нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния, и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.