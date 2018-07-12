Ещё
Украл сердца всех красавиц, приехавших на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украл сердца всех красавиц, приехавших на ЧМ 

ИноСМИ 6 часов назад
Фото: ИноСМИ
Молодой йеменец ловил на себе восторженные взгляды всех красавиц, приехавших в Россию на Чемпионат мира. Девушки расталкивали друг друга, чтобы сделать фото на Красной площади с Али Аль-Кхарразом, который надел традиционную одежду и платок. Он выложил видео через «Ютуб» и в «Фейсбуке», после чего «Шахада ньюс» удивлялась количеству людей, которые хотели сфотографироваться с молодым йеменцем. Аль-Кхарраз знакомил подходящих к нему людей с Йеменом, кому-то дарил подарки, а кого-то научил традиционным йеменским танцам.
ИноСМИ: последние новости
Датская молодежь пьет больше всех в Европе: «Я выпиваю от 20 до 30 бокалов пива и шотов за вечер» Джордан Питерсон на страже патриархата Куда движется ситуация вокруг женщин, содержащих свои семьи в Египте?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение