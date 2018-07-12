Украл сердца всех красавиц, приехавших на ЧМ

Молодой йеменец ловил на себе восторженные взгляды всех красавиц, приехавших в Россию на Чемпионат мира. Девушки расталкивали друг друга, чтобы сделать фото на Красной площади с Али Аль-Кхарразом, который надел традиционную одежду и платок. Он выложил видео через «Ютуб» и в «Фейсбуке», после чего «Шахада ньюс» удивлялась количеству людей, которые хотели сфотографироваться с молодым йеменцем. Аль-Кхарраз знакомил подходящих к нему людей с Йеменом, кому-то дарил подарки, а кого-то научил традиционным йеменским танцам.