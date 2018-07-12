Леонтьев Валерий Яковлевич

Дата рождения: 19 марта 1949 года

Место рождения: село Усть-Уса, Коми АССР

Знак зодиака: Рыбы

Валерий Леонтьев родился в семье и, зоотехников, занимавшихся оленеводством. Также у будущего певца была старшая сестра Майя. Отец происходил из поморов Архангельской области, а мама была родом с Украины. Семейство несколько раз переезжало. Когда Валерию исполнилось 12, Леонтьевы поселились в городке Юрьевец в Ивановской области. Еще в детстве будущий артист стал активно проявлять свои таланты. Он рисовал, танцевал, показывая прекрасную пластику, пел в школьном хоре, принимал участие в самодеятельных постановках, но о том, чтобы превратить все это в дело своей жизни еще не задумывался. Поначалу он попытался поступить в радиотехнический технический техникум, но провалился, затем загорелся идеей стать океанологом, но все же артистическая натура взяла свое.

В 1966 году Леонтьев решился подать документы в ГИТИС, однако из-за чрезвычайной неуверенности в себе отказался поступать. Он вернулся в Юрьевец и стал работать. В списке его профессий были электрик, почтальон, разнорабочий. На некоторое время он подрядился портным на ткацкой фабрике, что пригодилось ему впоследствии — он сам шил себе костюмы для выступлений. Сестра Майя предложила ему поступить в горный институт Воркуты, что он и сделал, но проучился лишь три года. 9 апреля 1972 года в одном из воркутинских ДК состоялся его первый сольный концерт. В 1975 году Валерий присоединился к ВИА «Эхо», с которой объехал с гастролями значительную часть СССР, хотя их выступления проходили в основном в небольших городах. 1978 год ознаменовался для Леонтьева получением заочного высшего образования в Ленинградском институте культуры. Через год он попал в штат Горьковской филармонии. Артист постоянно участвовал в различных конкурсах и получал премии за призовые места.

В 1980-ом он стал победителем 16-го Международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей» в польском Сопоте, на котором также был отмечен и его талант как костюмера — болгарский модный журнал «Лада» присудил ему премию за лучший сценический образ. Росшая популярность внезапно стала большой проблемой, когда яркого российского артиста отметили в западной прессе и сравнили с Миком Джаггером . Из-за подобных ситуаций Леонтьев на несколько лет стал нон-грата на советской эстраде, несмотря на то, что никогда не пытался даже казаться диссидентом. В тот же период он перенес серьезную операцию по удалению опухоли в горле и его певческая карьера была под угрозой, однако все обошлось. Значительную роль в возвращении Леонтьева на сцену сыграл композитор Раймонд Паулс , по сути взявший певца под свою протекцию. В восьмидесятых годах Леонтьев записал большинство хитов, составивших основу его личного репертуара. В течение своей карьеры Валерий 11 раз становился певцом года, что является абсолютным рекордом. В настоящее время он продолжает выступать, чему не мешают ни возраст ни возникающие проблемы со здоровьем.

Личная жизнь Валерия Леонтьева

Сам артист никогда особенно не распространялся о своих отношениях. В разные времена это давало прессе и поклонникам повод для различных домыслов и слухов. Певцу приписывались романы с коллегами, такими как Алла Пугачева Лайма Вайкуле и Лора Квинт. Последняя впоследствии подтвердила информацию относительно себя. Леонтьева также подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, на данный момент известно, что в 1972 году 34-летний артист стал встречаться с 19-летней басисткой и в то время администратором ВИА «Эхо» Людмилой Исакович. Официальный брак пара заключила в 1998 году. Детей у них нет.

Интересные факты

Валерий стал едва ли не первым представителем российской эстрады, воспользовавшимся услугами пластического хирурга ради изменения собственной внешности. В течение жизни он неоднократно проходил различные процедуры, связанные с подтяжкой лица и век.

Будучи сыном оленеводческой семьи, Леонтьев в детстве пил оленью кровь. «Пил, еще ребенком — в местах, где кочевники пасут оленей, у людей нет другого источника витаминов, — признается певец. — Возможно, кровь оленя придала мне некоторые энергетические сверхспособности, но я не хочу об этом размышлять, чтобы не выглядеть проповедником шаманских культов».

Дискография

1983 — Муза

1984 — Диалог

1984 — Премьера

1986 — Дискоклуб 16 1986 — Бархатный сезон

1988 — Я — просто певец

1990 — Дело вкуса

1990 — Грешный путь

1993 — Ночь

1993 — Полнолуние

1994 — У ворот Господних

1995 — По дороге в Голливуд

1998 — Санта-Барбара

1999 — Канатный плясун

1999 — Каждый хочет любить

2001 — Августин

2003 — Кленовый лист

2004 — Ночной звонок

2005 — Падаю в небеса…

2009 — Годы странствий

2011 — Художник

2014 — Любовь-капкан

2017 — Это любовь

Фильмография

1979 — Крымские зори

1979 — Фильм-концерт «Olümpiaregati tähed \ Звёзды олимпийской регаты»

1981 — На чужом празднике

1984 — Я с тобой не прощаюсь

1984 — Ветры Балтики

1985 — Не ходите, девки, замуж

1985 — Страховой агент

1985 — Витражных дел мастер

1986 — Клоун с осенью в сердце

1986 — Как стать звездой

1987 — Валерий Леонтьев

1990 — Валерий Леонтьев. Дай мне уйти с тобой

1991 — Экстрасенс

1991 — ПоётВалерийЛеонтьев

1991 — Made in India

1997 — Субботний вечер с Валерием Леонтьевым

1997 — Такой разный Валерий Леонтьев

1997 — Парад парадов представляет Валерий Леонтьев

2000 — Обратная сторона Валерия Леонтьева

2003 — Золушка

2003 — Три мелодии для фильма Валерия Леонтьева

2004 — Фильм-концерт

2009 — Валерий Леонтьев в Коми

2009 — Я ещё не жил. Валерий Леонтьев

2009 — Больше, чем жизнь

2009 — Валерий Леонтьев: Утерянный смех

2009 — Бенефис Валерия Леонтьева «Книга судьбы»

2012 — Юбилейный концерт Валерия Леонтьева «Лучший навсегда!»

2012 — Мчится время будто всадник