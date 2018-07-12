Леонтьев Валерий Яковлевич 

Дата рождения: 19 марта 1949 года
Место рождения: село Усть-Уса, Коми АССР
Знак зодиака: Рыбы
Валерий Леонтьев родился в семье и, зоотехников, занимавшихся оленеводством. Также у будущего певца была старшая сестра Майя. Отец происходил из поморов Архангельской области, а мама была родом с Украины. Семейство несколько раз переезжало. Когда Валерию исполнилось 12, Леонтьевы поселились в городке Юрьевец в Ивановской области. Еще в детстве будущий артист стал активно проявлять свои таланты. Он рисовал, танцевал, показывая прекрасную пластику, пел в школьном хоре, принимал участие в самодеятельных постановках, но о том, чтобы превратить все это в дело своей жизни еще не задумывался. Поначалу он попытался поступить в радиотехнический технический техникум, но провалился, затем загорелся идеей стать океанологом, но все же артистическая натура взяла свое.
В 1966 году Леонтьев решился подать документы в ГИТИС, однако из-за чрезвычайной неуверенности в себе отказался поступать. Он вернулся в Юрьевец и стал работать. В списке его профессий были электрик, почтальон, разнорабочий. На некоторое время он подрядился портным на ткацкой фабрике, что пригодилось ему впоследствии — он сам шил себе костюмы для выступлений. Сестра Майя предложила ему поступить в горный институт Воркуты, что он и сделал, но проучился лишь три года. 9 апреля 1972 года в одном из воркутинских ДК состоялся его первый сольный концерт. В 1975 году Валерий присоединился к ВИА «Эхо», с которой объехал с гастролями значительную часть СССР, хотя их выступления проходили в основном в небольших городах. 1978 год ознаменовался для Леонтьева получением заочного высшего образования в Ленинградском институте культуры. Через год он попал в штат Горьковской филармонии. Артист постоянно участвовал в различных конкурсах и получал премии за призовые места.
В 1980-ом он стал победителем 16-го Международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей» в польском Сопоте, на котором также был отмечен и его талант как костюмера — болгарский модный журнал «Лада» присудил ему премию за лучший сценический образ. Росшая популярность внезапно стала большой проблемой, когда яркого российского артиста отметили в западной прессе и сравнили с Миком Джаггером. Из-за подобных ситуаций Леонтьев на несколько лет стал нон-грата на советской эстраде, несмотря на то, что никогда не пытался даже казаться диссидентом. В тот же период он перенес серьезную операцию по удалению опухоли в горле и его певческая карьера была под угрозой, однако все обошлось. Значительную роль в возвращении Леонтьева на сцену сыграл композитор Раймонд Паулс, по сути взявший певца под свою протекцию. В восьмидесятых годах Леонтьев записал большинство хитов, составивших основу его личного репертуара. В течение своей карьеры Валерий 11 раз становился певцом года, что является абсолютным рекордом. В настоящее время он продолжает выступать, чему не мешают ни возраст ни возникающие проблемы со здоровьем.
Личная жизнь Валерия Леонтьева
Сам артист никогда особенно не распространялся о своих отношениях. В разные времена это давало прессе и поклонникам повод для различных домыслов и слухов. Певцу приписывались романы с коллегами, такими как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лора Квинт. Последняя впоследствии подтвердила информацию относительно себя. Леонтьева также подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, на данный момент известно, что в 1972 году 34-летний артист стал встречаться с 19-летней басисткой и в то время администратором ВИА «Эхо» Людмилой Исакович. Официальный брак пара заключила в 1998 году. Детей у них нет.
Интересные факты
Валерий стал едва ли не первым представителем российской эстрады, воспользовавшимся услугами пластического хирурга ради изменения собственной внешности. В течение жизни он неоднократно проходил различные процедуры, связанные с подтяжкой лица и век.
Будучи сыном оленеводческой семьи, Леонтьев в детстве пил оленью кровь. «Пил, еще ребенком — в местах, где кочевники пасут оленей, у людей нет другого источника витаминов, — признается певец. — Возможно, кровь оленя придала мне некоторые энергетические сверхспособности, но я не хочу об этом размышлять, чтобы не выглядеть проповедником шаманских культов».
Дискография
1983 — Муза
1984 — Диалог
1984 — Премьера
1986 — Дискоклуб 16 1986 — Бархатный сезон
1988 — Я — просто певец
1990 — Дело вкуса
1990 — Грешный путь
1993 — Ночь
1993 — Полнолуние
1994 — У ворот Господних
1995 — По дороге в Голливуд
1998 — Санта-Барбара
1999 — Канатный плясун
1999 — Каждый хочет любить
2001 — Августин
2003 — Кленовый лист
2004 — Ночной звонок
2005 — Падаю в небеса…
2009 — Годы странствий
2011 — Художник
2014 — Любовь-капкан
2017 — Это любовь
Фильмография
1979 — Крымские зори
1979 — Фильм-концерт «Olümpiaregati tähed \ Звёзды олимпийской регаты»
1981 — На чужом празднике
1984 — Я с тобой не прощаюсь
1984 — Ветры Балтики
1985 — Не ходите, девки, замуж
1985 — Страховой агент
1985 — Витражных дел мастер
1986 — Клоун с осенью в сердце
1986 — Как стать звездой
1987 — Валерий Леонтьев
1990 — Валерий Леонтьев. Дай мне уйти с тобой
1991 — Экстрасенс
1991 — ПоётВалерийЛеонтьев
1991 — Made in India
1997 — Субботний вечер с Валерием Леонтьевым
1997 — Такой разный Валерий Леонтьев
1997 — Парад парадов представляет Валерий Леонтьев
2000 — Обратная сторона Валерия Леонтьева
2003 — Золушка
2003 — Три мелодии для фильма Валерия Леонтьева
2004 — Фильм-концерт
2009 — Валерий Леонтьев в Коми
2009 — Я ещё не жил. Валерий Леонтьев
2009 — Больше, чем жизнь
2009 — Валерий Леонтьев: Утерянный смех
2009 — Бенефис Валерия Леонтьева «Книга судьбы»
2012 — Юбилейный концерт Валерия Леонтьева «Лучший навсегда!»
2012 — Мчится время будто всадник