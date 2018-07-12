Эппле Жанна Владимировна

Дата рождения: 15 июля 1964 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Рак Жанна родилась в столичной семье интеллигентов с французскими аристократическими корнями по отцовской родословной. Однако этот факт не спас девочку от многолетней «ссылки» на Сахалин к маминым родителям. Но поскольку дед и бабушка Жанны были еще людьми не старыми и много работали, они не могли уделять много внимания ребенку и пристроили ее в круглосуточный сад-интернат. Обратно в Москву мама привезла девочку, перед поступлением в школу.

Родители к тому времени разошлись, у мамы появился новый муж — высокопоставленный чиновник Сергей Уланцев , которому удалось наладить теплые отношения с приемной дочкой.

Отец тоже обзавелся новой семьей и на очередной встрече с дочкой он познакомил ее с братом Николаем.

Жанна росла общительной и веселой, отлично училась, проявляла талантливость в музыке, балете и театральном искусстве, занималась фигурным катанием и художественной гимнастикой.

Окончив школу, Эппле за компанию с подружкой пришла на прослушивание в ГИТИС и очень понравилась приемной комиссии. Ее зачислили на актерский факультет, отучившись на котором, она отправилась набираться опыта и мастерства в театры Москвы, где она служила несколько лет и сыграла не мало интересных ролей. Параллельно Жанна ходила показываться на всевозможные кинокастинги.

В 1987 году Жанна впервые снялась в кино. И хотя роль картине «Абориген» оказалась не большой, яркую Эппле заметили режиссёры. Вскоре ей предложили сыграть главную героиню в фильме «Ловкач и Хиппоза», после выхода которого Жанна стала звездой экрана, предложения посыпались на актрису одно за другим, у нее появился фан-клуб. Даже в сложные для кинематографа 90-е годы, она не сидела без работы. Сегодня в ее послужном списке около пятидесяти ролей в кино и сериалах. Наиболее полюбившийся зрителями и самой актрисой — комедийный «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…»

Эппле также реализовала себя в качестве телеведущей и благодаря узнаваемости периодически принимает участие в антрепризных театральных постановках.

Личная жизнь Жанны Эппле

Официальный брак в жизни актрисы был всего однажды. Первым мужем Эппле стал балетмейстер Алексей Бакаев. Но супружеские отношения продлились не долго, Алексей уехал жить и работать Америку.

Затем последовали 17-летние отношения с кинооператором и бизнесменом Ильёй Фрэзом , от которого Жанна родила двх сыновей — Потапа (1991 г.) и Ефима (2000 г.). В феврале 2018 года сын Потап подарил маме внука Северина.

Расставание с гражданским мужем сопровождались чередой громких скандалов и дележкой имущества, обсуждаемых в СМИ.

По слухам из различных источников в последствии у Жанны также были романы с издателем Дмитрием Боченковым, адвокатом Сергеем Жориным , бизнесменом Дмитрием Фиксом и другими мужчинами.

Работа на телевидении

Вино-шоу-кур — ведущая (вместе с Владимиром Винокуром ) — РТР Клуб бывших жен — соведущая — ТНТ Нет запретных тем — ведущая медицинского ток-шоу (вместе с Сергеем Арсениным) — Домашний

Фильмография

1987 — Абориген

1990 — Ловкач и Хиппоза

1991 — Заряженные смертью

1992 — Белые одежды

1997 — Шизофрения

1999 — Директория смерти

1999 — Мама

1999 — Транзит для дьявола

2000 — Марш Турецкого

2002 — За кулисами

2003 — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант

2003 — Моя родня

2003 — Щит Минервы

2004 — Марш Турецкого

2004-2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…

2005 — Сумасбродка

2006 — Настоящий Дед Мороз

2006 — Большая любовь

2006 — Большие девочки

2006 — Рельсы счастья

2007 — Пирожки с картошкой

2007 — Ангел-хранитель

2008 — Репортёры

2008-2010 — Любовь под грифом «Совершенно секретно»

2009 — Отблески

2010 — Папараца

2010 — Робинзон

2010 — Галыгин. Ру 2010 — Вера, Надежда, Любовь

2010-2011 — Сердце Марии

2011-2012 — Обручальное кольцо

2012 — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях

2012 — Выхожу тебя искать 2 2013 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя

2013 — Роковое наследство

2014 — Земский доктор. Любовь вопреки

2015 — Неподкупный

2015 — Хороший мальчик

2015 — Плохая соседка

2015 — Бармен

2015 — 25-й час 2016 — Сын моего отца

2016 — Беглые родственники