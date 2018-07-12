Эппле Жанна Владимировна 

Дата рождения: 15 июля 1964 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Рак Жанна родилась в столичной семье интеллигентов с французскими аристократическими корнями по отцовской родословной. Однако этот факт не спас девочку от многолетней «ссылки» на Сахалин к маминым родителям. Но поскольку дед и бабушка Жанны были еще людьми не старыми и много работали, они не могли уделять много внимания ребенку и пристроили ее в круглосуточный сад-интернат. Обратно в Москву мама привезла девочку, перед поступлением в школу.
Родители к тому времени разошлись, у мамы появился новый муж — высокопоставленный чиновник Сергей Уланцев, которому удалось наладить теплые отношения с приемной дочкой.
Отец тоже обзавелся новой семьей и на очередной встрече с дочкой он познакомил ее с братом Николаем.
Жанна росла общительной и веселой, отлично училась, проявляла талантливость в музыке, балете и театральном искусстве, занималась фигурным катанием и художественной гимнастикой.
Окончив школу, Эппле за компанию с подружкой пришла на прослушивание в ГИТИС и очень понравилась приемной комиссии. Ее зачислили на актерский факультет, отучившись на котором, она отправилась набираться опыта и мастерства в театры Москвы, где она служила несколько лет и сыграла не мало интересных ролей. Параллельно Жанна ходила показываться на всевозможные кинокастинги.
В 1987 году Жанна впервые снялась в кино. И хотя роль картине «Абориген» оказалась не большой, яркую Эппле заметили режиссёры. Вскоре ей предложили сыграть главную героиню в фильме «Ловкач и Хиппоза», после выхода которого Жанна стала звездой экрана, предложения посыпались на актрису одно за другим, у нее появился фан-клуб. Даже в сложные для кинематографа 90-е годы, она не сидела без работы. Сегодня в ее послужном списке около пятидесяти ролей в кино и сериалах. Наиболее полюбившийся зрителями и самой актрисой — комедийный «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…»
Эппле также реализовала себя в качестве телеведущей и благодаря узнаваемости периодически принимает участие в антрепризных театральных постановках.
Личная жизнь Жанны Эппле
Официальный брак в жизни актрисы был всего однажды. Первым мужем Эппле стал балетмейстер Алексей Бакаев. Но супружеские отношения продлились не долго, Алексей уехал жить и работать Америку.
Затем последовали 17-летние отношения с кинооператором и бизнесменом Ильёй Фрэзом, от которого Жанна родила двх сыновей — Потапа (1991 г.) и Ефима (2000 г.). В феврале 2018 года сын Потап подарил маме внука Северина.
Расставание с гражданским мужем сопровождались чередой громких скандалов и дележкой имущества, обсуждаемых в СМИ.
По слухам из различных источников в последствии у Жанны также были романы с издателем Дмитрием Боченковым, адвокатом Сергеем Жориным, бизнесменом Дмитрием Фиксом и другими мужчинами.
Работа на телевидении
Вино-шоу-кур — ведущая (вместе с Владимиром Винокуром) — РТР Клуб бывших жен — соведущая — ТНТ Нет запретных тем — ведущая медицинского ток-шоу (вместе с Сергеем Арсениным) — Домашний
Фильмография
1987 — Абориген
1990 — Ловкач и Хиппоза
1991 — Заряженные смертью
1992 — Белые одежды
1997 — Шизофрения
1999 — Директория смерти
1999 — Мама
1999 — Транзит для дьявола
2000 — Марш Турецкого
2002 — За кулисами
2003 — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант
2003 — Моя родня
2003 — Щит Минервы
2004 — Марш Турецкого
2004-2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…
2005 — Сумасбродка
2006 — Настоящий Дед Мороз
2006 — Большая любовь
2006 — Большие девочки
2006 — Рельсы счастья
2007 — Пирожки с картошкой
2007 — Ангел-хранитель
2008 — Репортёры
2008-2010 — Любовь под грифом «Совершенно секретно»
2009 — Отблески
2010 — Папараца
2010 — Робинзон
2010 — Галыгин. Ру 2010 — Вера, Надежда, Любовь
2010-2011 — Сердце Марии
2011-2012 — Обручальное кольцо
2012 — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
2012 — Выхожу тебя искать 2 2013 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя
2013 — Роковое наследство
2014 — Земский доктор. Любовь вопреки
2015 — Неподкупный
2015 — Хороший мальчик
2015 — Плохая соседка
2015 — Бармен
2015 — 25-й час 2016 — Сын моего отца
2016 — Беглые родственники