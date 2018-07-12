В Казани нашли батуты, не соответствующие требованиям безопасности

Батуты у казанского ТЦ «Сити-Центр» не соответствуют требованиям безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе проверки специалисты установили, что система крепления выполнена не по стандартам. Так, отдельные узлы оборудования не соединены с балластной системой, швартовочные элементы находятся на земле, некоторые крепления оборудования прикреплены к одному стержню. Кроме того, на тросах нашли повреждения. На два батута из трех предприниматель не смог предъявить эксплуатационные документы.