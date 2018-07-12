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В Казани нашли батуты, не соответствующие требованиям безопасности
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В Казани нашли батуты, не соответствующие требованиям безопасности 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Батуты у казанского ТЦ «Сити-Центр» не соответствуют требованиям безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В ходе проверки специалисты установили, что система крепления выполнена не по стандартам. Так, отдельные узлы оборудования не соединены с балластной системой, швартовочные элементы находятся на земле, некоторые крепления оборудования прикреплены к одному стержню. Кроме того, на тросах нашли повреждения. На два батута из трех предприниматель не смог предъявить эксплуатационные документы.
По результатам проверки прокуратура потребовала устранить все нарушения и в отношении предпринимателя возбудила административное дело по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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