У Волочковой в трусах округлился живот

Анастасия Волочкова выложила фотографию, которая не оставила равнодушным ни единого подписчика балерины. Пользователи Сети умудрились разглядеть живот у артистки, а также не оставили без внимания старые «труселя».

Анастасия Волочкова много трудится, поэтому изредка позволяет себе минуты отдыха и лени. В такие моменты балерина позже обычного встает и наслаждается свободным временем. Об этом свидетельствует свежая фотография, которую артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке балерина снята сидящей за столом на улице. «Завтрак на лужайке», — коротко подписала кадр Волочкова. Ушлые подписчики не замедлили высказать свое мнение о внешнем виде балерины. Отметим, что Анастасия на снимке облачена в свободную светлую кофту и шорты.

"Лэди гладиатор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", «Зачем завтрак? Для похудения надо щипать травку с лужайки», «Без шампанского? Что это за завтрак. …», «Нась, а трусы Юркины?», «Труселя то старые. Мы их уже вилели», — высказались о внешнем виде Анастасии подписчики.

Особо внимательные фанаты умудрились разглядеть округлившийся живот у балерины. «Чет пузо виднеется», «Ешь шпинат, не ешь, а живот не уменьшается (», «Животик округлился?)», «Живот даже сквозь широкую кофту виден», «Что это за балерина с таким пузом?» — обратили внимание пользователи Сети.

Интересно, что пока Анастасия расслабляется дома, ее дочь Ариадна вместе с бабушкой Тамарой отдыхают в Турции. Девочка вместе со старшей родственницей с завидной регулярностью делятся с подписчиками отпускными фотографиями. Так, 12-летняя наследница Волочковой отправилась в местную парикмахерскую, где ей наплели африканских косичек.

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