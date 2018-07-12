«Волочкову не узнать!»: заметно похудевшая балерина произвела фурор на ток-шоу

Приму-балерину не раз критиковали за лишний вес, отсутствие макияжа и укладки. По мнению поклонников, Волочкова , как медийная личность обязана не только следит за своим внешним видом, но также являться образцом для всего поколения. Возмущал фанатов и факт того, что «белый лебедь», Анастасия Волочкова публикует в своем микроблоге откровенные снимки. Поклонники уверены, что как мама уже взрослой дочери, 12-летняя Ариадна вошла в подростковый возраст, балерина должна вести себя куда скромнее.

К слову, сама Волочкова не обращает внимание на критику фанатов. В своем микроблоге она обратилась к верным почитателям, посоветовав им не фильтровать те комментарии, которые появляются на ее страничке.

К слову, одно из последних фото Анастасии вызвало бурную реакцию в соцсети. «Волочкову не узнать!» — отметили поклонники, задавшись вопросом — как балерине удалось похудеть всего за несколько месяцев. Нашлись и те заподозрил Волочкову в использовании ретуши.

Стильная укладка, макияж, утонченное платье — сделали свое дело. 42-летняя Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости. Припомнили фанаты и снимки балерины в мини-бикини, добавив, что буквально несколько месяцев назад, диетологи советовали артистке сесть на жесткую диету. Анастасия Волочкова появилась на съемках программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Балерина произвела фурор, восхитив звездных гостей ток-шоу.

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«Утонченный образ, Анастасия, как вы похорошели!», «Нет слов, одни эмоции, Анастасия, Вы мечта», «Красивая, ухоженная женщина, которой хочется любоваться», «Вот такой и оставайтесь, идеальной и грациозной», «Настя, зачем вам эти передачи?! Вы итак прекрасны», «Очень похудели, поделитесь секретом», — отметили поклонники.

Не так давно Анастасия Волочкова показала, как выглядят ее ступни после ежедневных тренировок у станка. Несмотря на то, что балерина уже давно не выступает на сцене, она не спешит убирать свои пуанты на антресоль. Балерина ужаснула поклонников видом стертых до мозолей ног, с суставными шишками и кровоподтеками. Также оценили состояние ног примы-балерины и ортопеды, по словам которых, у Анастасии есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия. Несмотря на неутешительный диагноз медиков, которые предложили Волочковой отказаться от тренировок на пуантах на время заживления полученных ран, танцовщица не только позирует у балетного станка, но и примеряет туфли на двадцатисантиметровом каблуке. Роскошные длинные ножки Волочковой — ее главная гордость! У балерины невероятная растяжка, которую она привыкла демонстрировать всюду, где бы ни появлялась. Однако поклонники советуют артистке выбирать удобную обувь, заботясь о своих ножках.