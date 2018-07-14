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Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
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Волочкову заподозрили в тайном пристрастии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Поклонники уверены, что Анастасия Волочкова рассказывает ей далеко не обо всех своих талантах и увлечениях. В частности, один из комментаторов разглядел у балерины склонности к занятиям математикой.
Анастасия Волочкова регулярно будоражит умы и сердца своих многочисленных поклонников. Преданные фанаты пристально следят за тем, как 42-летняя красотка наслаждается роскошным отдыхом, а также делится с пользователями Сети некоторыми рабочими моментами из своей жизни.
Однако некоторые комментаторы находят у балерины настолько неожиданные таланты, что, быть может, она и сама не подозревала об их наличии. В частности, один из подписчиков, вдохновленный снимком отдыхающей на качелях Волочковой, предположил, что она увлекается «царицей наук».
"Анастасия, доброго дня! Иногда читаю ваши посты! Удивлены, Вы вроде бы не математик?! Но очень часто оперирует цифрами!", — написала пользовательница Instagram. К сожалению, развивать эту мысль она подробнее не стала. «Рада за Вас! Что Вы счастливы. Но счастье — оно такое тихое и нежное! На мой взгляд? Как Вы думаете?», — добавила комментатор.
Отметим, при беглом взгляде на аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram особого пристрастия к использованию цифр и математических формул заметить проблематично. Однако, по всей видимости, настоящий мастер может дать понять о своей вовлеченности в ту или иную тему даже небольшими и едва заметными штрихами.
Примечательно, что в комментариях под снимком обошлось и без аномального наплыва недоброжелательных комментаторов. Ранее злопыхатели атаковали балерину с таким напором, что многие были уверены в целенаправленной информационной кампании против Анастасии Волочковой.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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