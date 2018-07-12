Светличная Светлана Афанасьевна

Дата рождения: 15 мая 1940 года

Место рождения: Ленинакан (ныне Гюмри), Армянская ССР Знак зодиака: Телец

Андрон Кончаловский и Светлана родилась в семье Афанасия Михайловича Светличного и Марии Федоровны Золотаревой. Отец, будучи военным офицером, хорошо обеспечивал семью, в которой кроме средней дочери было еще двое детей, старший Валерий и младший Олег. Мама играла в любительском театре и, по рассказам Светланы, вполне могла стать знаменитой, но судьба сложилась иначе. Именно мама настояла на том, чтобы дочь поступила во ВГИК, хотя по окончании школы Светличная, испугавшись внезапно обрушившейся на нее взрослой жизни, думала подождать год. Девушка стала студенткой на курсе легендарного Михаила Ромма, проявляла помимо актерского таланта также прекрасные данные танцовщицы и стала любимицей не только сокурсников, но и самого мастера. Вместе со Светланой учились Владимир Носик Галина Польских . Уже вторая роль Светличной в кино стала главной. Картина «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой стала для молодой актрисы пропуском на экраны. Роли в фильмах «Чистые пруды», «Стряпуха», «Неподсуден», «Не самый удачный день» прочно закрепили за Светланой славу самой красивой актрисы СССР. Настоящим триумфом стала небольшая в сущности роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», где Светличная впервые в советском кинематографе воплотила образ раскрепощенной, самостоятельной и откровенно сексуальной женщины. К сожалению, эта роль стала крестом на всю жизнь. Светличная на долгие годы стала заложницей образа. В 90-ых годах ее карьера практически сошла на нет, но в 2004 интерес к актрисе вернулся благодаря работе Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». О своей последней на настоящий момент роли в кино, ленте Йоса Стеллинга 2012 года «Девушка и смерть», Светличная рассказывает так: «Когда явилась на съемки в Германию в короткой юбке, недоумению группы не было предела. Думаю, они заподозрили своего режиссера в слабоумии, раз он выбрал меня на такую роль. Но после грима перед ними появилась 85-летняя старуха, которая едва шаркала ногами. Да, я могу сыграть старушку, но я не хочу быть ею в жизни».

Личная жизнь Светланы Светличной

Несмотря на несомненные красоту и привлекательность, Светлана в жизни была куда скромнее и целомудреннее, чем о ней можно было подумать. Вопреки существующим слухам, за Светличной не выстраивалась очередь из воздыхателей, а тем, кто все же добивался ее она чаще всего отказывала. Будучи студенткой, Светлана познакомилась с Владимиром Ивашовым , который был вынужден перевестись на курс младше. На третьем курсе они поженились, а еще через год у них родился сын Алексей.

Стоит заметить, что, в силу финансовых затруднений, молодая семья вынуждена была ютиться в комнате с родственниками мужа, и Алеша был обязан свои появлением на свет свадебному путешествию пары в Мелитополь к родне Светличной, где у них хотя бы была отдельная комната.

К счастью, вскоре молодые артисты с помощью режиссера Григория Чухрая получили двухкомнатную квартиру. Родители были востребованными артистами, так что детство их первенца по большей части прошло вдалеке от родителей. В 1972 году родился второй сын Олег, по словам Светланы, спасший брак изрядно отдалившихся супругов. Светличная в поздних интервью не скрывала, что увлекалась другими мужчинами, но столь же легко прерывала с ними всякие отношения. Владимир никогда не повышал на жену голос и не упрекал, понимая специфику и коварство актерской профессии. Они прожили в браке 34 года до смерти Ивашова. Через три года, не выдержав одиночества, Светлана стала встречаться с Сергеем Сокольским, который был младше ее на 20 лет. Поэт и бард, он посвящал ей стихи и песни, однако их брак продлился менее месяца. Светличная не любит вспоминать о неудачном опыте, но Сокольского неоднократно называла «аферистом». Дальнейшие романы актрисы остаются в области слухов. Она не поддается возрасту и ведет самостоятельную активную жизнь.

Интересные факты

Став знаменитой, Светлана нередко бывала в заграничных командировках, посещала кинофестивали. На одном из них ее заметил Лукино Висконти и направил в советский Минкульт предложение снять ее в своем фильме, но разрешения советская сторона не дала.

Несмотря на расхожую историю о романе Светличной и Андрея Миронова , актриса отрицает ее, рассказывая, что на съемках «Бриллиантовой руки» они общались не более двух суток и исключительно по работе. Светлана и Андрей позднее еще встречалась, но исключительно в качестве приятелей.

Фильмография

1959 — Колыбельная

1963 — Им покоряется небо

1963 — Тётка с фиалками

1964 — Пока фронт в обороне

1964 — Застава Ильича

1965 — Чистые пруды

1965 — Тридцать три 1965 — Стряпуха

1965 — Герой нашего времени

1966 — Не самый удачный день

1968 — Бриллиантовая рука

1968 — Новые приключения неуловимых

1968 — Любить

1969 — Неподсуден

1971 — Держись за облака

1973 — Семнадцать мгновений весны

1974 — Скворец и Лира

1974 — Закрытие сезона

1975 — Когда дрожит земля

1976 — Ты — мне, я — тебе

1977 — Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика

1978 — Корень жизни

1978 — Отец Сергий

1979 — Место встречи изменить нельзя

1979 — Недопёсок Наполеон III 1981 — Третье измерение

1985 — День гнева

1991 — И возвращается ветер…

1994 — Дом на камне

2004 — Богиня: как я полюбила

2004 — Дом у солёного озера

2007 — Звезда империи

2007 — Куратор

2009 — Похищение богини

2012 — Девушка и смерть