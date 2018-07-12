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Ленинградцев просят проголосовать за логотип бренда сувенирной продукции региона
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Ленинградцев просят проголосовать за логотип бренда сувенирной продукции региона 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
На суд ленинградцев представлено три логотипа, претендующих стать «лицом» аутентичной сувенирной продукции Ленинградской области.
Жителей региона просят проголосовать за понравившийся вариант логотипа в режиме онлайн на сайте центра поддержки.
Напомним, что на суд ленинградцев представлено 3 логотипа:
Логотип «Рукопожатие»
Центральная идея логотипа «Рукопожатие» — отображение многообразия Ленинградской области: многообразие видов народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие культур, повлиявших на развитие народно-художественных промыслов и ремесел в 47 регионе, многообразие этносов.
Логотип «Ключ»
В основе логотипа «Ключ» заложена идея об уникальности мастеров художественных промыслов и ремесел Ленинградской области, в нем отображено, что их творчество это коммерческий проект, а жизнь, свобода самовыражения автора.
3. Логотип «Ладья»
Основной идеей логотипа является идея о том, что народно-художественные промыслы и ремесла — это культурно-историческое наследие Ленинградской области, это связь между прошлым и настоящим, это сочетание традиций и новаторства.
Поручение разработать и внедрить сувенирный бренд Ленинградской области дал в начале 2018 года Александр Дрозденко.
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