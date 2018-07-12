Ленинградцев просят проголосовать за логотип бренда сувенирной продукции региона

На суд ленинградцев представлено три логотипа, претендующих стать «лицом» аутентичной сувенирной продукции Ленинградской области.

Жителей региона просят проголосовать за понравившийся вариант логотипа в режиме онлайн на сайте центра поддержки.

Напомним, что на суд ленинградцев представлено 3 логотипа:

Логотип «Рукопожатие»

Центральная идея логотипа «Рукопожатие» — отображение многообразия Ленинградской области: многообразие видов народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие культур, повлиявших на развитие народно-художественных промыслов и ремесел в 47 регионе, многообразие этносов.

Логотип «Ключ»

В основе логотипа «Ключ» заложена идея об уникальности мастеров художественных промыслов и ремесел Ленинградской области, в нем отображено, что их творчество это коммерческий проект, а жизнь, свобода самовыражения автора.

3. Логотип «Ладья»

Основной идеей логотипа является идея о том, что народно-художественные промыслы и ремесла — это культурно-историческое наследие Ленинградской области, это связь между прошлым и настоящим, это сочетание традиций и новаторства.