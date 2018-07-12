Лавров Федор Николаевич

Дата рождения: 15 ноября 1975 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Скорпион

Федор , как и большинство актерских детей, вырос за кулисами театров и на съемочных площадках. Его родители Николай Лавров Наталья Боровкова вместе учились на курсе у знаменитого Зиновия Корогдского и сразу после выпуска стали работать в Ленинградском ТЮЗе, который он тогда возглавлял. В четыре года Федор уже играл на профессиональной сцене. Его дебютом стала роль мальчика в тюзовской постановке «Мамаша Кураж и её дети». Ему даже доверили исполнять военную песню «Эй, командир, дай знак привала…» Поэтому, что такое актерская профессия и актерская жизнь парень знал не понаслышке. Тем не менее, в подростковом возрасте он подумывал и о других специальностях, например, о работе доктора или журналиста, но все равно активно посещал театральную студию при Дворце пионеров. А, окончив школу, пошел поступать в тот же вуз, в котором учились его родители — ЛГИТМиК (СПбГАТИ).

В 1996 году Лавров-младший получил актерский диплом и последующие 15 лет работал в питерских театрах, в том числе в знаменитом БДТ им. Г. А. Товстоногова, а также сыграл свои первые двадцать эпизодических киноролей, для одной картины «Девять семь семь» даже написал саундтрек.

Но настоящая востребованность в профессии и звездная жизнь началась у Федора, когда он по приглашению Олега Павловича Табакова попал в труппу МХТ им. Чехова и переехал в Москву. Следующее время принесло артисту огромное количество ролей в различных кинопроектах и, конечно, всенародную славу и зрительскую любовь.

Его нестандартная внешность и не высокий рост оказались достоинством для характерных ролей и в целом для профессии. Не всем же играть героев-любовников. Хотя и такие образы не обошли артиста стороной.

Личная жизнь Федора Лаврова

Первый гражданский брак актера сложился в последнем классе школы. Возлюбленная и ровесница Федора по имени Софья родила избраннику дочь Глафиру. Через некоторое время пара рассталась. С дочерью, которая тоже посвятила себя актерской профессии, отец поддерживает отношения.

У артиста, по его собственному признанию, еще было несколько романов, которые даже перерастали в супружество, но быстро заканчивались.. Но когда в его жизни появилась нынешняя супруга Елена (юрист по образованию), то все предыдущие союзы померкли. У пары есть дочь Марта.

Федор не любит публичности, этого ему хватает на работе. Поэтому он не заводит аккаунта в «Инстаграме» и других соцсетях.

Фильмография

1997 — Американка

1998 — Улицы разбитых фонарей

1998-2004 — Агент национальной безопасности

2003 — Убойная сила 2 2003 — Телец

2003 — Агентство «Золотая пуля»

2003 — Улицы разбитых фонарей 5 2003 — Отец и сын 2004 — Улицы разбитых фонарей 6 2004 — Удалённый доступ

2004 — Сёстры

2004 — Именины

2004 — Иванов и Рабинович

2005 — Счастливый

2005 — Принцесса и нищий

2005 — Королевство кривых…

2005 — Большая прогулка

2005 — Sказка O Sчастье

2005 — Гарпастум

2006 — Свой-чужой

2006 — 977 / Девять семь семь

2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова

2007 — Группа «Зета»

2007 — Щастье

2007 — Омут

2007 — В гавань заходили корабли

2008 — Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся

2008 — Двое из ларца 2 2008 — Бумажный солдат

2009 — Черта

2009 — Татарская княжна

2009 — Одержимый

2009 — Московский дворик

2009 — Когда растаял снег

2009 — Европа-Азия

2009 — Дорожный патруль 3 2009 — Гармония. Город счастья

2009 — Вербное воскресенье

2009 — Маленькие трагедии

2010 — Плен страсти

2010 — Государственная защита

2010 — Москва, я люблю тебя!

2010 — Трава под снегом

2010 — Тульский — Токарев

2010 — Явление природы

2010 — Гончие — 3 2010 — Большие ставки

2010 — Бес 2011 — Краткий курс счастливой жизни

2011 — Отрыв

2011 — В огонь и воду

2011 — Блиндаж

2012 — Однолюбы

2013 — Оттепель

2013 — Двойная жизнь

2013 — Лютый

2014 — Чудотворец

2014 — Майские ленты

2014 — Бесы

2014 — Господа-товарищи

2015 — Алхимик. Эликсир Фауста

2015 — Деньги

2015 — Город

2016 — Пушкин

2016 — Вышибала

2016 — Ивановы

2016 — Консультант

2016 — Садовое кольцо

2017 — Легенда о Коловрате

2017 — Кровавая барыня

Композитор

2006 — 977 / Девять семь семь