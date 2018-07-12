Лавров Федор Николаевич 

Дата рождения: 15 ноября 1975 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Скорпион
Федор, как и большинство актерских детей, вырос за кулисами театров и на съемочных площадках. Его родители Николай Лавров и Наталья Боровкова вместе учились на курсе у знаменитого Зиновия Корогдского и сразу после выпуска стали работать в Ленинградском ТЮЗе, который он тогда возглавлял. В четыре года Федор уже играл на профессиональной сцене. Его дебютом стала роль мальчика в тюзовской постановке «Мамаша Кураж и её дети». Ему даже доверили исполнять военную песню «Эй, командир, дай знак привала…» Поэтому, что такое актерская профессия и актерская жизнь парень знал не понаслышке. Тем не менее, в подростковом возрасте он подумывал и о других специальностях, например, о работе доктора или журналиста, но все равно активно посещал театральную студию при Дворце пионеров. А, окончив школу, пошел поступать в тот же вуз, в котором учились его родители — ЛГИТМиК (СПбГАТИ).
В 1996 году Лавров-младший получил актерский диплом и последующие 15 лет работал в питерских театрах, в том числе в знаменитом БДТ им. Г. А. Товстоногова, а также сыграл свои первые двадцать эпизодических киноролей, для одной картины «Девять семь семь» даже написал саундтрек.
Но настоящая востребованность в профессии и звездная жизнь началась у Федора, когда он по приглашению Олега Павловича Табакова попал в труппу МХТ им. Чехова и переехал в Москву. Следующее время принесло артисту огромное количество ролей в различных кинопроектах и, конечно, всенародную славу и зрительскую любовь.
Его нестандартная внешность и не высокий рост оказались достоинством для характерных ролей и в целом для профессии. Не всем же играть героев-любовников. Хотя и такие образы не обошли артиста стороной.
Личная жизнь Федора Лаврова
Первый гражданский брак актера сложился в последнем классе школы. Возлюбленная и ровесница Федора по имени Софья родила избраннику дочь Глафиру. Через некоторое время пара рассталась. С дочерью, которая тоже посвятила себя актерской профессии, отец поддерживает отношения.
У артиста, по его собственному признанию, еще было несколько романов, которые даже перерастали в супружество, но быстро заканчивались.. Но когда в его жизни появилась нынешняя супруга Елена (юрист по образованию), то все предыдущие союзы померкли. У пары есть дочь Марта.
Федор не любит публичности, этого ему хватает на работе. Поэтому он не заводит аккаунта в «Инстаграме» и других соцсетях.
Фильмография
1997 — Американка
1998 — Улицы разбитых фонарей
1998-2004 — Агент национальной безопасности
2003 — Убойная сила 2 2003 — Телец
2003 — Агентство «Золотая пуля»
2003 — Улицы разбитых фонарей 5 2003 — Отец и сын 2004 — Улицы разбитых фонарей 6 2004 — Удалённый доступ
2004 — Сёстры
2004 — Именины
2004 — Иванов и Рабинович
2005 — Счастливый
2005 — Принцесса и нищий
2005 — Королевство кривых…
2005 — Большая прогулка
2005 — Sказка O Sчастье
2005 — Гарпастум
2006 — Свой-чужой
2006 — 977 / Девять семь семь
2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова
2007 — Группа «Зета»
2007 — Щастье
2007 — Омут
2007 — В гавань заходили корабли
2008 — Мы поженимся, в крайнем случае созвонимся
2008 — Двое из ларца 2 2008 — Бумажный солдат
2009 — Черта
2009 — Татарская княжна
2009 — Одержимый
2009 — Московский дворик
2009 — Когда растаял снег
2009 — Европа-Азия
2009 — Дорожный патруль 3 2009 — Гармония. Город счастья
2009 — Вербное воскресенье
2009 — Маленькие трагедии
2010 — Плен страсти
2010 — Государственная защита
2010 — Москва, я люблю тебя!
2010 — Трава под снегом
2010 — Тульский — Токарев
2010 — Явление природы
2010 — Гончие — 3 2010 — Большие ставки
2010 — Бес 2011 — Краткий курс счастливой жизни
2011 — Отрыв
2011 — В огонь и воду
2011 — Блиндаж
2012 — Однолюбы
2013 — Оттепель
2013 — Двойная жизнь
2013 — Лютый
2014 — Чудотворец
2014 — Майские ленты
2014 — Бесы
2014 — Господа-товарищи
2015 — Алхимик. Эликсир Фауста
2015 — Деньги
2015 — Город
2016 — Пушкин
2016 — Вышибала
2016 — Ивановы
2016 — Консультант
2016 — Садовое кольцо
2017 — Легенда о Коловрате
2017 — Кровавая барыня
Композитор
2006 — 977 / Девять семь семь