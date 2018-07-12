Не перетруждаться. 4 секрета идеального огорода от прикамской пенсионерки

Аккуратным грядкам без сорняков на участке пенсионерки из Добрянки Зинаиды Ивановны Петуховой удивляются соседи, друзья и родственники. По мнению соседей, она поддерживает огород в идеальном состоянии.

Многим кажется, что содержать в таком порядке даже небольшой садовый участок сложно, это отнимает всё свободное время. Но Зинаида Ивановна уделяет грядкам всего по одному часу в неделю.

Главные секреты женщина открыла корреспонденту «АиФ-Прикамье».

Комбинирование

Небольшой участок Зинаиды Ивановны чётко разделен на несколько зон: теплица, аккуратные ровные грядки с картошкой, узкие полосы с луком и ягодами. Вперемешку с овощами растут цветы. Как только один сорт отцветает, садовод срезает остатки, чтобы тень не падала на соседние ростки. Весь сезон грядки радуют многоцветьем.

«В моём огороде не бывает, чтобы на грядке росла только одна культура. Я всегда комбинирую, — показывает Зинаида Ивановна. — Там у меня посажены вместе виктория, свёкла и чеснок. Здесь —лилии, лук, гладиолусы, георгины. Мусора, сорняков нет. Моя сестра всегда удивляется: «Как ты не путаешь, где у тебя цветы, где сорняк?» Но свои грядки я знаю очень хорошо. Часто их рыхлю, так что никаких сорняков никогда не бывает. И даже укроп, который у многих растёт как сорняк, на моих грядках не появляется».

Удобный инструмент

Часто садоводы тратят много сил и времени на борьбу с сорняками. Они могут по несколько часов стоять, склонившись над грядками, а после лечить натруженную спину. Но этого можно избежать, если подобрать удобный инструмент.

«Лет 20 назад случайно в газете прочитала о плоскорезе Владислава Фокина . Он рассказывал, как с ним работать. Я статью прочитала и написала изобретателю письмо: «Хочу с вашим инструментом тоже работать!» Он мне отправил два плоскореза — один побольше, другой поменьше. Пользуюсь ими до сих пор, они в прекрасном состоянии».

Зинаида Ивановна говорит, что найти правильный плоскорез не так-то просто. В магазинах для садоводов встречается много подделок. Они быстро выходят из строя, и с их помощью сложнее добиться идеального результата. А делать настоящим плоскорезом в огороде можно практически всё: рыхлить землю, избавляться от сорняков, окучивать картошку.

Узкие грядки

Но не только инструмент помогает Зинаиде Ивановне добиваться отличного урожая. Несколько лет назад ей удалось получить феноменальный урожай картошки: высадила пять вёдер, а выкопала 50. В этом ей помогла правильная организация посадок.

Женщина проходила обучение по методике доктора Джейкоба Митлайдера и некоторое время строго придерживалась его советов. Позже она доработала этот метод, категорически отказалась от химических удобрений, перейдя на натуральные: луковую шелуху, семечки, яичную скорлупу. Она убеждена, что химические удобрения не только ухудшают качество овощей, но и портят почву.

В узких грядках шириной до 90 см Зинаида Ивановна садит всё: ягоды, цветы, овощи, даже картошку. Такое расположение не позволяет обильным дождям подтапливать растения. На самой грядке посадки размещаются в шахматном порядке, что значительно экономит место.

Опил между грядок

Толстый слой опила на тропинках между грядками решает сразу несколько задач. Сами тропинки широкие — примерно по 40 см. По словам огородницы, в апреле, когда у соседей весь участок ещё в снегу, тропинки в её саду уже сухие. Кроме того, здесь не растут сорняки. Да и летние дожди не превращают участок в грязь.

Зинаида Ивановна не таит секреты успешного садоводства и с удовольствием делится наработками, даёт советы:

«Я у соседки весь огород тоже переделала по её просьбе. Жаль женщину, что она так много трудится, а можно всё делать легко и просто».