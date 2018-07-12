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Специалисты недосчитались рыбы в кильке в томате
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Специалисты недосчитались рыбы в кильке в томате 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Результаты исследования показали безопасность для здоровья всех исследуемых образцов, но не обошлось и без нареканий.
Специалисты «Росконтроля» проверили качество одних из самых популярных и демократичных рыбных консервов — кильку в томате. Для испытаний выбрали три бренда, ранее участвовавших в проверках, и два новых. Специалисты закупили образцы следующих брендов — «Вкусные консервы», «5 морей», «Крымское золото / Crimean Gold», «Балтийский невод», «Ультрамарин».
В соответствии с ГОСТом, рыбы в таких консервах должно быть не менее 70% и не более 90%, чтобы продукция не была слишком сухой. По заключению экспертов, ни один из производителей не выполнил стандарт — во всех проверенных консервах рыбы оказалось меньше, чем положено. В «Балтийском неводе», к примеру, всего 50%, чуть больше в «Ультрамарине» — 51%. Производитель кильки «Балтийский берег» лучше всех исполнил требование стандартов — в этих консервах рыбы было 67%.
Также специалисты в лаборатории определили кислотное число жира в исследуемых продуктах. Как рассказала НСН Научный консультант экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Светлана Димитриева, этот показатель не нормируется для данной продукции, однако его величина свидетельствует о том, насколько свежее сырье использовали производители.
«Органолептическая экспертиза показала, что все образцы соответствуют стандарту. Вкус у всех образцов приятный, свойственный для данного вида продукции. Постороннего запаха не обнаружено. Консистенция рыбы сочная и нежная. А вот кости и плавники — как и положено, мягкие. Соус однородный, без отделения водянистой части», — добавила она.
Проверка безопасности для здоровья этих консервов показала отсутствие токсичных элементов. «Росконтроль» сделал вывод, что представленные образцы обладают удовлетворительными органолептическими показателями, но отметил недостаточный процент рыбы в банках. По результатам исследования все проверенные образцы были добавлены в Список товаров с замечаниями.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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