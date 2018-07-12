Экономист: Необразованные девочки помогают людям зарабатывать больше

Эксперт в эфире НСН рассказал, что мировая экономика достигла предела возможности развития на базе эксплуатации неквалифицированного труда.

Из-за девочек, которые получают неполное образование, глобальная экономика каждый год теряет до 30 триллионов долларов. К такому выводу пришли специалиста Всемирного банка в докладе. Они уточнили, что на данный момент только 89% девочек получают начальное образование, из них лишь 77% оканчивают девять классов. Сейчас около 132 миллионов во всём мире девочек вовсе не учатся в школе, сообщает RT.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что в мире есть проблема не только образованных женщин, но и мужчин.

«Ужасно, что огромное число девочек не получают образование. Это происходит в странах с традиционным обществом, там и мальчики зачастую не учатся, а трудятся на фабриках или полях с раннего детства. Эта проблема ничего не отнимает у экономики. Если бы у нас было намного больше образованных женщин в мировой экономике, то они зарабатывали бы не так много, все люди с высшим образованием зарабатывали бы не так много», — подчеркнул экономист.

Колташов: Рост долга Китая чреват последствиями для России По словам Василия Колташова, странам, в которых население малообразованное, нужно проводить не только культурную, но и экономическую модернизацию.

«Модель экономики на протяжении многих десятилетий требовала, чтобы люди были необразованными, неграмотными и низкооплачиваемыми работниками в сельском хозяйстве и промышленности. С другой стороны, мировая экономика достигла предела возможности развития на базе эксплуатации неквалифицированного труда. Сейчас женщины в странах с мусульманскими традициями дискриминированы, оттеснены от образования. Чтобы этого не было, нужно социальное государство. Но ранее в Египте большое количество людей получило высшее образование. И что? Они столкнулись с проблемой, что дома работы нет и что надо во что бы то ни стало пробиваться в Германию. Это одна из причин такого потока мигрантов», — сказал Колташов.

Стоит отметить, что в исследовании Всемирного банка речь идёт о девочках, возраст которых колеблется от 6 до 17 лет, сообщает «Русская планета». В докладе также сообщается, что минимальные потери для экономик стран, в которых девочки испытывают затруднения получения образования, составляют 15 триллионов долларов в год.