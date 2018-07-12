Ещё
В Архангельске ищут мальчика, уехавшего пять дней назад из дома на велосипеде
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Архангельске ищут мальчика, уехавшего пять дней назад из дома на велосипеде 

29.ru 5 часов назад
Фото: 29.ru
12-летний Игорь пропал в воскресенье, 8 июля. После того, как мальчик уехал на велосипеде 8 июля из дома в районе 2 Лесозавода, его несколько раз видели рядом с Новым посёлком и в центре города, но найти пока так и не удалось.
Мальчик уехал из дома вечером в воскресенье
— Одет в футболку, как на фото, шорты и олимпийку черную с желтыми полосками. Велосипед скоростной, подростковый — салатового цвета. На следующий день его видели девочки местные, как ехал в сторону Нового Поселка. Вчера вечером в центре города, — рассказывают родственники мальчика.
По их словам, Игорь мог добраться и до Цигломени, так как там живет его дедушка, но именно у дедушки он пока не появлялся. Также написано заявление в полицию, но пока результатов нет.
29.ru: последние новости
Две архангелогородки разыскивают подругу детства через программу «Жди меня» Шоу романтиков или миссия «помусорить»: архангельские экологи опасаются «Фестиваля водных фонариков» В Поморье полицейские ищут пропавшего рыбака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение