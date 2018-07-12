В Архангельске ищут мальчика, уехавшего пять дней назад из дома на велосипеде

12-летний Игорь пропал в воскресенье, 8 июля. После того, как мальчик уехал на велосипеде 8 июля из дома в районе 2 Лесозавода, его несколько раз видели рядом с Новым посёлком и в центре города, но найти пока так и не удалось.

Мальчик уехал из дома вечером в воскресенье

— Одет в футболку, как на фото, шорты и олимпийку черную с желтыми полосками. Велосипед скоростной, подростковый — салатового цвета. На следующий день его видели девочки местные, как ехал в сторону Нового Поселка. Вчера вечером в центре города, — рассказывают родственники мальчика.

По их словам, Игорь мог добраться и до Цигломени, так как там живет его дедушка, но именно у дедушки он пока не появлялся. Также написано заявление в полицию, но пока результатов нет.