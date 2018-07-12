Змея упала с потолка на спящего американца

Американец из штата Нью-Йорк проснулся от того, что на него упала змея, испугался и вызвал спасателей. Об этом сообщил информационный портал ABC 33/40.

Инцидент произошел в деревне Пуласки неподалеку от города Осуиго. Прибывшие на место сотрудники службы спасения и защиты животных подтвердили: змея оказалась двухметровым обыкновенным удавом. Он сбежал из террариума своего хозяина, жившего этажом выше, пробрался в пространство под полом и провалился вниз.

Змею доставили владельцу, у которого была лицензия на ее содержание. Мужчина, на которого упала рептилия, не пострадал.

В апреле сообщалось о питоне, который забрался в постель к 12-летней австралийке и напугал ее до истерики. Родители не стали ее утешать, так как хотят приучить ребенка не бояться змей, но всегда быть внимательным и проверять, нет ли рептилий вокруг.