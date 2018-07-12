Остеопатия во время беременности: можно или нельзя?

СодержаниеМожно ли беременным применять остеопатию?Когда и с какими проблемами стоит идти беременной женщине к остеопату?Отеки и тонус матки: помогает ли при этом остеопатия?

Инстаграм и поисковики пестрят предложениями помочь беременным при помощи сеанса остеопатии. Обещают убрать токсикоз первых месяцев, помочь ребенку правильно прикрепиться, повернуться головкой вниз, самой маме перестать страдать отеками, гипертонусом матки и болью в спине. Звучит волшебно. MedAboutMe разбирается, насколько правдивы такие обещания.

Можно ли беременным применять остеопатию?

Будущие мамы, с одной стороны, достаточно настороженно относятся к работе любого специалиста со своим телом, а с другой — могут отличаться повышенной доверчивостью, ожиданием чуда и помощи от всех специалистов, или настолько быть измученными различными токсикозами и болью, что не задумываются о безопасности. Насколько безопасно обращаться к остеопату во время беременности, к кому стоит идти и когда?

Комментарий экспертаГаяне Аракелян, врач-остеопат, невролог

У остеопатов, как у любого другого врача, есть сертификат специалиста, так же, как и у гинеколога, и у терапевта и т. д. Любой профессиональный и действительный остеопат должен, как и все врачи, закончить мединститут. Но сам диплом без специализации ничего не дает: в образовании должно быть 6 лет института и 2 года ординатуры, тогда у доктора появляется специальность.

Остеопатия пришла в Россию как не медицинская специальность, ее привезли англичане и французы. И у них для остеопата достаточно бакалавриата и магистратуры. Почему я все это рассказываю? Потому что первоначальные специалисты, которые «привезли» остеопатию в Россию, не были врачами. Но у нас они попали к врачам, в медицинскую отрасль. И вначале только врачи этому направлению учились, потом присоединились тренеры, массажисты. Чтобы избежать непрофессионализма в медицине, был принят закон, на основании которого только врач имеет право называться остеопатом.

Теоретически мы можем работать с беременными женщинами на любом сроке, как и любые врачи. Но практически с точки зрения безопасности (и это проговаривается на базовом обучении в остеопатической школе, на многих семинарах) работа начинается тогда, когда уже сформирована и прикреплена плацента. Это не значит, что остеопатические техники могут провоцировать выкидыш, это сделано, чтобы обезопасить и маму, и врача от ненужных мыслей и подозрений, так как даже самая легкая мануальная практика — это все же работа с телом.

При этом важно помнить, что у нас в стране по-прежнему, к сожалению, работает большое количество остеопатов, которые врачами не являются и тем самым нарушают правила работы не только с точки зрения закона, но и медицинской этики. Почему так происходит? У нас есть такая лазейка в законе, что без сертификата нельзя работать, но никто не мешает учить. И на курсах могут выдавать красочные дипломы, которые в рамках вешают на стеночки, что «такой-то прошел курс остеопатии». С таким документом никогда не возьмут на работу в медицину, но эти люди могут работать в спортивных центрах, в салонах красоты, частным образом, и это, к сожалению, невозможно полностью отследить.

У практикующего специалиста перед консультацией надо уточнить, есть ли медицинский диплом и сертификат специалиста, и лучше увидеть его воочию, а не отсканированную картинку. Любой сертифицированный специалист вносится в единый остеопатический реестр, и «официальность» остеопата легко проверить в интернете по данным реестра. Стоит также знать, что остеопатия — это строгий и понятный протокол лечения, работы с органами, мышцами, костями, связками, но не су-джок терапия, духовные практики и т. д. Дополнительные практики — признак не классической школы, а значит, не медицинского подхода к лечению. Когда и с какими проблемами стоит идти беременной женщине к остеопату?

Остеопат — врач отдельной специальности. В течение беременности женщине приходится посещать немало специалистов, так нужен ли ей еще один? С какими запросами и на каких сроках можно идти в кабинет остеопатии?

Комментарий экспертаГаяне Аракелян, врач-остеопат, невролог

В первом триместре посещать остеопата не рекомендуется. Это — правило безопасности. Если, к примеру, женщина до беременности уже наблюдалась у специалиста, то он может на свое усмотрение с ней работать на разных сроках. Но если это первичный прием, то начинать посещать остеопата стоит не ранее 12 недель, особенно при первой беременности или при повторной беременности после неудавшейся попытки.

Зачем беременные вообще ходят к остеопатам? Дело в том, что у женщины при беременности начинает меняться так называемое постуральное, динамическое равновесие, которое обеспечивается рефлекторным сокращением мышц. У нее начинает расти живот, начинает смещаться баланс тела. Это понятно и вне беременности: если взять, к примеру, человека в состоянии набора или снижения массы тела, то можно видеть, что при быстром похудении-потолстении меняется нагрузка, она по-другому распределяется, изменяются походка, осанка. Если посмотреть фотографии, то один и тот же человек, когда он толстый и худой, стоит по-разному.

У беременных все это происходит еще быстрее. На протяжении всей беременности меняется центр тяжести, вес, алгоритм движений, причем с высокой скоростью. И не всегда ткани успевают подстроиться, особенно если были до беременности уже какие-то проблемы с костно-мышечным, связочным аппаратом.

С чем чаще всего обращаются к остеопатам? Это боль в спине, в ягодицах, тянущая боль в ногах. На больших сроках, с 30-ой недели при одноплодной, с 22 недели при многоплодной появляются одышка, плохой сон, усталость и т. д. Это жалобы, связанные с «общей тяжестью». Женщина начинает искать врачебной помощи, с болью в спине, ягодицах, животе идут чаще всего в женскую консультацию. И вот там начинается перенаправление пациентки к кому-нибудь.

Гинекологи, как правило, не понимают, что делать с болью в спине, и отправляют даму к неврологу. Невролог смотрит на ее живот и говорит: «Что же вы хотели, вы беременны». Сильное обезболивающее назначать ей никто не будет. И бедной беременной девушке остается только терпеть.

И тут оказывается, что есть такие «волшебные» остеопаты, которые легкими мануальными техниками могут сделать так, чтобы боль ушла за счет перераспределения напряжения, разгрузки позвоночника, и бывает, что одного сеанса работы может хватить до конца беременности.

Основные запросы беременных — боль в спине, в пояснице, в животе, нарушения дыхания, то есть, состояния, связанные с беременностью. Стандартный протокол посещений остеопата — раз в 3-5 недель, так как именно за это время меняется постуральное равновесие, или же по самочувствию.

Отеки и тонус матки: помогает ли при этом остеопатия?

В рекламных объявлениях обещают также убирать все отеки у беременных, снимать состояние тонуса матки и гарантируют поворот плода в правильное положение. Правдивы ли такие обещания? Может быть, остеопаты делают лимфодренажный массаж?

Комментарий экспертаГаяне Аракелян, врач-остеопат, невролог

Массаж — это не остеопатия, а отдельное направление медицины.

Что касается массажа: в России с беременными все боятся работать. Те же массажисты боятся будущих мам как огня, и максимум можно рассчитывать на массаж воротниковой зоны. В первую очередь непонятно, как беременную класть на стол. Есть строгий протокол работы, положил на спину, помял грудь и живот, перевернул. А тут как?

Физиопроцедуры, помогающие обычно при отеках, беременным противопоказаны, особенно согревающие.

Но вообще отеки — большая тема, и возникать они могут по множеству причин. В остеопатии при работе с беременными много внимания уделяется диафрагме тазовой области, мышцам и связкам, которые поддерживают снизу органы малого таза. Если снять излишнее напряжение в этой области, то таким образом улучшается отток крови из вен нижних конечностей, и отеки, вызванные сниженным кровотоком, проходят. Но это опосредованная работа, сами вены не дренируются.

Что касается тонуса матки: теоретически он тоже может вызываться перенапряжением мышц. Матка — это такой орган, который нигде не стоит, не лежит, он подвешен на группе связок, прикрепленных к костной системе. И если есть искривления костной структуры тела, то эти связки будут напряжены. Пока женщина не беременна, матка маленькая, и это не ощущается. Хотя женщины с проблемами с костно-связочным аппаратом могут жаловаться на боли во время ПМС, при месячных, в день овуляции. И это — вероятность того, что в беременность будет так называемый гипертонус, он будет ощущаться как напряжение внизу живота.

Вопрос еще в том, что мы не работаем с диагнозами. Часто бывает, что пациент приходит и говорит: «У меня стеноз позвоночной артерии». И я спрашиваю: «А на что Вы жалуетесь?» Беременная женщина обычно не приходит и не говорит: «У меня гипертонус матки», она говорит: «У меня вот здесь давит, тянет». И мы работаем с тем, что там тянет, снимаем это напряжение.

Насчет поворота плода: мы не переворачиваем ребенка, мы ребенка не трогаем. По моим наблюдениям, ребенок встает в матке так, как ему максимально удобно. Он может повернуться и лечь неправильно, если движение что-то ограничивает, например, короткая пуповина, рубец на матке от кесарева сечения. Могут влиять изменения в костной структуре таза, все, что ограничивает или саму матку, или пространство в ней для свободы движения ребенка.

Остеопаты по максимуму убирают напряжение вокруг матки. Если напряжение уходит, матке становится просторно, она как бы раскрывается. И если ребенку будет комфортно, то он повернется.

Процедура этого как бы «поворота» проводится на 32-34 неделе, когда ребенок большой и напряжение максимальное. Но если одна процедура не помогла, я не советую делать вторую. По аналогии, к примеру, если бы я из комнаты убрала шкаф, и тогда появляется возможность поставить кровать к окну, а можно ее оставить на том же месте. Но это — не акушерский поворот, никто не трогает матку или ребенка, это только работа с тканями вне органа. Но она может благотворно сказываться на течении беременности.

Вывод

Остеопатия — отрасль медицины, которая может помочь будущей маме легче переносить тяготы беременности. Но стоит помнить, что, во-первых, необходимо убедиться в профессиональности специалиста, в его медицинском и специальном образовании, а во-вторых, что остеопат не лечит заболевания или патологии. Он помогает телу легче и быстрее адаптироваться к новому для женщины состоянию, мышцам и связкам — работать правильнее и эффективнее, поддерживая маму и малыша. И тем самым улучшает и эмоциональное, и физическое самочувствие обоих.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock