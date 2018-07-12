История в шоколаде

Какому туристу, посетившему интересные места, не захочется увезти с собой добрые воспоминания о них и, конечно, сувениры? Подарок на память несложно отыскать в мегаполисе, а вот в городах поменьше с этим проблема. Туристическая отрасль только начала развиваться в России, и у тех, кто задумался над собственным делом в этой сфере, есть возможность превратить проблему в отличную идею для бизнеса. Как сделали это когда-то владельцы бренда «Саровский шоколад» Виталий и Яна Зюкины.

Идея бренда «Саровский шоколад» родилась в 2002 году. В то время город Саров (ЗАТО Саров, закрытое административно-территориальное образование), ранее известный как Арзамас-16, готовился к празднованию столетия канонизации преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых православных святых. Именно здесь, как гласит история, он совершал свои подвиги, и сегодня город известен не только расположенным в нем федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), но и богатым историко-культурным наследием.

А год спустя, в 2003-м, появился первый продукт под брендом «Саровский шоколад» — коробка конфет в виде книги, внутри которой и на разворотах содержалась информация об истории создания Саровского монастыря, о подвигах Серафима Саровского, о его канонизации и приезде царской семьи. Продукт, как рассказал Виталий, изготовлен только из натуральных ингредиентов растительного происхождения — шоколада, ягод и орехов. «Поскольку мы предполагали, что такие сувениры будут дарить, а в православный пост нельзя есть продукты животного происхождения, в философии нашего бизнеса изначально была заложена идея производства только из натурального сырья растительного происхождения, — рассказал Виталий. — Мы следуем этой концепции по сей день и не используем в производстве шоколад, начинки, корпуса конфет нерастительного происхождения. Наша продукция содержит только натуральный шоколад, сделанный на масле какао, тертых бобах, сахаре и натуральных ароматизаторах с начинками из ягод и орехов».

В нынешнем году производство сладких сувениров, которое является семейным бизнесом, отмечает 15-летие. Сегодня «Саровский шоколад» является зарегистрированной торговой маркой, так же, как и другой принадлежащий Зюкиным бренд, под которым производятся шоколадные сувениры, — «Русь православная, Русь монастырская».

Сегодня продукция из Сарова реализуется во многих российских регионах. «У нас есть магазин, через который продукцию заказывают в разных городах, мы ее отправляем и в Мурманск, и в Санкт-Петербург, и в Архангельск, за Урал, в южные регионы. Есть партнеры, которые покупают нашу продукцию для реализации в магазинах, — сообщил основатель бизнеса. — С федеральным ретейлом мы пока не работаем, хотя в саровской сети SPAR наши продукты присутствуют». В целом же познавательный и полезный саровский продукт пользуется спросом не только у магазинов — его заказывают и православные монастыри, и крупные корпорации, такие как «Газпром»

Ну, а в качестве сувениров «Саровский шоколад» путешествует не только по России, но и за пределами страны. «Наша продукция в виде подарков отправлялась и в Америку, и в Китай, и даже в Африку ее возили!» — хвалится Виталий.

Неудивительно, что продукция пользуется таким спросом: интересна она не только шоколадом самим по себе, но и уникальной упаковкой, представляющей собой не менее ценный сувенир. Компания сотрудничает с фабрикой «Хохломская роспись» (город Семенов Нижегородской области), и на основании лицензионного соглашения использует этот бренд в оформлении продукции.

Оформителями фабрики — заслуженными художниками Российской Федерации — разработаны упаковки для шоколада в стиле хохломской росписи, в том числе эксклюзивные вещи из дерева. «Мы настояли на том, чтобы имена авторов росписи отражались в информации на упаковке», — рассказал предприниматель.

Сейчас производство относится к формату малого бизнеса — здесь трудится менее десяти человек. В качестве инструмента для мониторинга актуальной информации, нововведений, касающихся предпринимателей, основатели бизнеса используют Портал Бизнес-навигатора МСП, о котором, по словам Виталия, узнали не так давно. «Как информационный портал я постоянно использую Бизнес-Навигатор, мои сотрудники мониторят всю свежую информацию, которая размещается на сайте. У нас плотное сотрудничество с государственными структурами, и все инструменты развития бизнеса, которые существуют, мы, безусловно, используем для получения актуальной информации. И этот портал для нас, по сути, навигатор в сфере актуальной информации, — объясняет Виталий. — А мой сын на основе этого инструмента сделал проект для защиты в школе: сформировал бизнес-план».

Производство развивается очень активно. Владельцы бизнеса — Виталий и его жена Яна — закупают оборудование и готовятся к масштабированию своего проекта.

Кроме того, как рассказал собеседник, в настоящее время производство проходит интеграцию в зону ТОСЭР «Саров» (территория опережающего социально-экономического развития, первая ТОСЭР в закрытых городах, создана в апреле 2017 года). Такая интеграция, отметил владелец бизнеса, предусматривает определенные экономические преференции, которые дают возможность развиваться более динамично: «Там мы собираемся размещать производство, ориентированное на экспорт, в частности, в Китай, где очень ждут нашу продукцию».

По словам Зюкина, их семейный бизнес конкуренции на рынке производства сувенирной продукции пока не ощущает. «Может быть, потому, что пока объемы производства небольшие, — размышляет собеседник. — Вероятно, когда мы масштабируемся, будем ощущать и конкуренцию». Но, по его словам, это только плюс: «конкуренты заставляют искать новые решения». Новые решения, по словам владельца производства, есть уже сейчас — именно они заложены в основу дальнейшего развития бизнеса. «Мы уже готовимся к выходу на более высокий уровень с новыми предложениями для рынка. Будем ли конкурентоспособны — жизнь покажет», — резюмирует предприниматель.