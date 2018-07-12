День района–2018 в Черепаново: программа

Вот уже несколько лет День Черепановского района проходит в самой середине лета. В этом году торжественные мероприятия состоятся 14 июля.

Начнется праздник в 11.00 на центральной площади с поздравления официальных лиц, награждения почетных жителей района и города, лучших муниципальных образований, медалистов, молодоженов.

В 11.30 на площади у РДК пройдет литературный квест «День веселых затей». В 13.00 сцену займут детские творческие коллективы, которые откроют большую программу для юных черепановцев: 14.45 — цирковое представление от артистов из Новосибирска, сразу после них в 15.45 — азотное шоу — новинка. «Такое мероприятие пройдет в Черепаново впервые, — рассказывает директор районного социально-культурного центра имени С. Жданько Ольга Ольховик. — Это шоу с необычными фокусами. Говорят, ребятишкам оно очень нравится».

Полуторачасовой фестиваль красок начнется в 15.00. В это время в парке отдыха молодежь будет разукрашивать друг друга в разные цвета

В 16.30 на центральной площади пройдет шоу мыльных пузырей. В парке отдыха в это же время стартует традиционный конкурс «Мисс Черепановского района». Любоваться красотой девушек можно будет вплоть до 19.30, а победительницу объявят в 20.00 на центральной площади.

С 17.00 до 21.15 на сцене будут петь и танцевать творческие коллективы района, их сменит вокально-инструментальный ансамбль «Застава» из столицы области. А специальным подарком черепановцам станет выступление новосибирского саксофониста в 19.40.

В 22.15 поздравят самых юных в районе — рожденных в этот день. 22.20 — огненное шоу, которое радует жителей уже несколько лет подряд, а через 10 минут, в 22.30, город озарит праздничный салют.

Кроме этого, 14 июля в Черепаново на стадионе «Энергия» в 14.00 состоится открытие VII Летней спартакиады инвалидов Новосибирской области. Соревнования по легкой атлетике, гребле на тренажере, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, бочче будут проходить два дня — в субботу и воскресенье на стадионе, а также в спорткомплексе.