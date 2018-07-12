Больше — не лучше, или почему твои старания бывают напрасны

Нас с детства учили традиционному подходу в достижении цели: больше усилий — лучше результат. Мы старались применять его в школе, затем в университете, а теперь ты нарушаешь данное правило, сидя на работе и читая эту статью. Но, так или иначе, принцип этот основополагающий во всех сферах жизни, будь то карьера или полировка собственного автомобиля. По крайней мере, нам так казалось. На самом деле это происходит не всегда. Твои чрезмерные старания могут не принести ожидаемого результата, а в некоторых случаях и вовсе привести к обратному эффекту. Мы рассмотрим три основных типа связи между стараниями и результатом и покажем на примерах, что большие усилия часто приводят к отрицательному исходу.

Растущая кривая возврата

В первом случае мы рассмотрим прямую зависимость результата от усилий, которая на графике отображена в виде линейной кривой, движущейся вверх. Безусловно, есть множество вещей, в которых твои старания принесут должный эффект. Но есть плохая новость. Как правило, этот принцип работает в незначительных аспектах нашей жизни и касается легких и часто повторяющихся дел: вождения автомобиля, уборки в квартире, заполнения документов и пр. Во всех этих случаях тщательный подход гарантирует лучший результат. Абсолютно закономерно, что если протирать ванну в течение часа, то она будет намного чище, чем если делать это всего 15 минут.

Средняя кривая возврата

Большинство видов деятельности не работает по принципу растущей кривой возврата, потому что требует более взвешенного подхода. Это, как правило, относится к деятельности интеллектуальной либо предполагающей использование иных когнитивных функций. В этом случае кривая возврата растет до определенного уровня, а потом идет вниз. Это означает, что чем больше ты уделяешь внимания процессу, тем менее полезным он становится в конечном итоге. Исследования производительности труда показывают, что мы наиболее эффективны только в первые 4-5 часов в течение дня. Работа, которая следует после, имеет меньшую отдачу, причем в такой степени, что трудовой день в 16 часов по своей пользе ничем не отличается от 12-часового.

Наглядно этот случай можно описать на примере денег. Есть большая разница между доходом в 30 000 рублей и 60 000 рублей. Разница в доходе между 1 030 000 и 1 060 000 отразится разве что в двух лишних градусах обогревателя пассажирского кресла твоего автомобиля. А разница между 1 000 030 000 и 1 000 060 000 может повлиять лишь на сторону округления числа в твоей налоговой декларации.

Похожая ситуация обстоит и с социальными связями. Например, наличие хотя бы одного друга имеет жизненно важное значение для человека. Иметь двух друзей уже гораздо лучше, чем одного. Однако разница между 10 или 9 друзьями особо ничего в твоей жизни не изменит. А если их 21 вместо 20, то это отразится лишь на твоей способности запомнить имя каждого из них.

Перевернутая кривая возврата

Перевернутая кривая означает обратную связь между усилием и вознаграждением. То есть чем больше стараний ты прикладываешь, тем меньше от этого получаешь пользы. В отличие от первого случая, данный принцип касается наиболее важных вещей в нашей жизни, которые требуют либо глубокой эмоциональной работы, либо вообще являются важными духовными категориями. Олдос Хаксли писал: «Чем старательнее мы попытаемся совладать с обстоятельствами, тем меньше шансов, что мы добьемся успеха. Знание и результат приходят только тем, кто постиг парадоксальное искусство делать и не делать одновременно, сочетать релаксацию с работой». Самые фундаментальные составляющие нашей жизни, как бы это парадоксально ни звучало, требуют самого незначительного подхода. Подобное происходит из-за того, что большая часть важных вещей в жизни является абстрактными категориями. Они неподвластны рациональной оценке, и их нельзя достичь практичными средствами. Вот некоторые из таких вещей:

Контроль: Чем больше ты стремишься осмыслить свои собственные чувства и импульсы, тем бессильнее себя ощущаешь. Наша эмоциональная жизнь непослушна и зачастую неуправляема, и желание подчинить ее может привести к еще более негативным последствиям. И наоборот: чем больше ты принимаешь свои чувства, тем больше возможностей направить их в правильное русло и заставить работать на себя. Свобода: Огромное желание быть свободным по иронии забирает у нас эту свободу. В какой-то момент ее становится так много, что она теряет всякий смысл. Свобода ощущается тогда, когда ты разбавляешь ее с обязательствами. Поэтому именно ограничения позволяют постичь истинный вкус свободы. Счастье: Бесконечная погоня за счастьем как раз и делает нас несчастными. Принятие условности этого понятия позволяет ощутить счастье в гораздо большей степени. Безопасность: Попытка обеспечить себя максимальной безопасностью создает еще большую неуверенность в ней. А вот удовлетворение некоторой неопределенностью позволяет чувствовать себя безопаснее. Любовь: Чем больше ты будешь пытаться заставить другого человека полюбить тебя, тем меньше вероятность, что это произойдет, и, что более важно, тем меньше ты будешь любить себя самого. Уважение: Также как и любовь, оно не нуждается в требовании. Чрезмерное желание добиться к себе уважения чаще всего приводит к обратному результату.

Когда дело касается этих высоких, абстрактных, экзистенциальных целей, наш разум напоминает собаку, которая гонится за собственным хвостом. Для собаки это кажется логичным, ведь она знает, что погоня позволила поймать ей множество внешних предметов. Но как бы собака ни старалась поймать свой хвост, все ее попытки тщетны, пока она не осознает, что хвост и она — одно целое. Как найти радость в улучшении себя