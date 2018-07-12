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Челябинцы смогут помочь детям-сиротам, катаясь на велосипеде
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Челябинцы смогут помочь детям-сиротам, катаясь на велосипеде 

Хорошие новости 5 часов назад
Фото: Хорошие новости
В челябинском парке Гагарина организуют благотворительный велоквест. Команды на великах приглашают принять участие в увлекательном сюжетном приключении. При этом собранные за оргзнос средства направят подопечным фонда «Мост» — детям-сиротам и ребятишкам, оказавшимся в трудной семейной ситуации.
— ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на один день превратится в место велопутешественников, странных, весёлых, командных испытаний и головоломок. Всех участников ждут призы и подарки и море позитивных эмоций! — сообщают организаторы.
На мероприятие приглашаются команды от двух до семи человек. Участвовать могут дети от пяти лет (до 14-летнего возраста только вместе с родителями). Велоквест состоится 5 августа с 12 до 16 часов в парке Гагарина. Записаться можно здесь.
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