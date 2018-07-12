Тонна ягод ежегодно: как жителю Дебесского района удается выращивать виноград в Удмуртии

Удмуртию принято считать краем вечнозеленых помидоров. И действительно, те, кому удается вырастить вкусные помидоры и спелую клубнику, уже считаются героями. Но 51-летний Александр Куклин из деревни Сюрногурт Дебесского района пошел дальше на севере республики он умудряется содержать целые виноградники!

От рыбалки и охоты к выращиванию винограда

В свое время Александр, учитель физкультуры по образованию, занимался рыбалкой, выращивал карпов в арендованном пруду, работал егерем и охотился. Казалось бы, при таких интересах совсем не до садоводства. Но где-то в 1990-х годах он читал журнал Приусадебное хозяйство и наткнулся на заметку об успешном выращивании винограда в Сибири.

Только в 2000-х ему удалось купить первый саженец на рынке. Тот не прижился, но неудача не отбила желание у Куклина заниматься этим дальше, несмотря на отсутствие подходящей литературы.

Александр Куклин и его супруга Фото: Алена Евсеева, Елена Серик

Зато через несколько лет наш герой решил изучить вопрос в интернете стал сидеть на тематических форумах, общаться с опытными виноградарями.

— Первые черенки, действительно стоящие, мне выслали из Белоруссии. Тут же я их укоренил. Они прижились отлично. На следующий год маленькую гроздь дали уже. На второй год! Вот что значит посадочный материал, — вспоминает он.

Так сорта в его коллекции стали расти практически в геометрической прогрессии и сейчас, спустя 10 лет, в его коллекции 80 разных видов.

Есть американские и южные сорта. У меня очень много таких, которых в республике нет. На юге вот только-только появляются. Например, украинский Талдун. А самым дорогим саженцем оказался виноград Тайна монаха. Обошелся мне в целую тысячу рублей! Александр Куклин, садовод

Заботится Куклин о своем винограднике самостоятельно, благо график работы два через два это позволяет. Жене разрешает только пропалывать.

Тонна ягод ежегодно

Садоводу удается ежегодно получить почти тонну ягод урожая с одного куста стабильно по 10-15 килограммов (зреет виноград постепенно с августа до конца сентября). Они идут на вино, коньяк и изюм. Часть раздают родственникам и друзьям.

По словам Александра, благодаря обилию снега виноград отлично зимует и вообще комфортно себя чувствует в нашем климате растет и в открытом грунте, и в теплицах (таких у Куклина три).

Фото: Алена Евсеева, Елена Серик Фото: Алена Евсеева, Елена Серик Фото: Алена Евсеева, Елена Серик PreviousNext

— Для нашего климата подойдут прибалтийские сорта, такие как Супага, Зилга и Юодупе, — советует садовод.

Выписывать сорта, по его мнению, лучше у виноградарей из Краснодара, Ростова, Свердловска, Бийска, Алтая, Белгорода, Воронежской области и Белоруссии.

— Саженцы не стоит покупать в магазине, потому что-то, что сейчас предлагает торговля — это кошмар. Никто за этим не следит. А люди покупают в надежде на отличный урожай. Я сам такой купил, продержал пять лет, нынче весной выбросил. А берут из-за того, что товар упакован очень красиво. Сперва говорили, что везут из Голландии откуда-то, потом выяснилось, что вообще из Средней Азии, из Узбекистана, скорее всего. Вот эти узбекские сорта у нас изначально обречены, — подчеркивает Александр.

Сейчас Куклин мечтает вывести свой сорт винограда, специально для нашего региона

— На данный момент мне удалось вывести 8 вариантов сортов. Процесс довольно длительный. В конечном результате, я буду отбирать сорт по размеру грозди, ягоды и вкусу, — говорит он.

ТОП-3 советов начинающему виноградарю Высаживать виноград в открытый грунт нужно у южной стены. Она будет защищать от северного ветра, а ночью отдавать тепло урожаю. Купленные саженцы следует обрабатывать медным купоросом, чтобы предотвратить риск заболевания винограда болезнями. Чтобы получать витамины от урожая даже зимой, стоит приобрести специальную сушилку для винограда. Она позволит витаминам сохраниться. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как вырастить розу и сохранить королеву цветника на участке? Что за чудо малина ремонтантная?