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Лодочник переправлял людей по воде, подвергая их опасности
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Лодочник переправлял людей по воде, подвергая их опасности 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
У мужчины не было никаких официальных документов на перевозку пассажиров.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Южном СУТ СК России, 8 июля 2018 года 62-летний житель Саратова перевозил трех пассажиров на лодке по Волге. По пути от турбазы «Дубовая Роща» до поселка Затон маломерное судно стало набирать воду, вскоре оно опрокинулось. Все находившие в лодке получили множественные ссадины, гематомы и ушибы.
Сейчас проводится осмотр места ЧП, опрашиваются пострадавшие и очевидцы произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
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