Лодочник переправлял людей по воде, подвергая их опасности

У мужчины не было никаких официальных документов на перевозку пассажиров.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Южном СУТ СК России, 8 июля 2018 года 62-летний житель Саратова перевозил трех пассажиров на лодке по Волге. По пути от турбазы «Дубовая Роща» до поселка Затон маломерное судно стало набирать воду, вскоре оно опрокинулось. Все находившие в лодке получили множественные ссадины, гематомы и ушибы.

Сейчас проводится осмотр места ЧП, опрашиваются пострадавшие и очевидцы произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.