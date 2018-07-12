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Лауреатами конкурса «Нет краше Родины нашей!» стали воспитатели из Богородского
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Лауреатами конкурса «Нет краше Родины нашей!» стали воспитатели из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 5 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Татьяна Маршалова и Наталья Белякова стали лауреатами III финального тура Московского городского открытого конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.
Подведены итоги Московского городского открытого конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей!». Его организатором стало учреждение дополнительного образования «Центр детского творчество „Свиблово“. Диплом победителя конкурса в номинации „Декоративное прикладное творчество“ был вручен воспитателям дошкольного корпуса „Солнышко“ школы №1797 „Богородская“ Татьяне Маршаловой и Наталье Беляковой.
Воспитатели богородского детского сада представили на суд жюри композицию-поделку „Три медведя“ по мотивам русской народной сказки.
Напомним, что конкурс „Нет краше Родины нашей!“ проходил в несколько этапов в течение первой половины 2018 года. Он направлен на выявление одаренных и талантливых детей и молодежи, на поддержку и развитие их творческих способностей. В этом ежегодном конкурсе принимают участие дети, преподаватели и родители. В состав жюри входят привлеченные специалисты и практики, деятели культуры, искусства, общественности.
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