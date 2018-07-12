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Горячая линия поддержки беременных женщин начала свою работу
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Горячая линия поддержки беременных женщин начала свою работу 

Каховка 5 часов назад
Фото: Каховка
Общероссийское движение «Женщины за жизнь», главный штаб которого находится в столице, выступил организатором всероссийской горячей линии поддержки беременных женщин.
С начала июля линия работает по будням с 09:00 до 21:00.
Номер горячей линии: 8 (800) 200 04 92.
Обращение к специалистам поможет удержать женщин от фатального решения, уверена руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.
«Это наш следующий шаг в борьбе за права детей до рождения. Мы сталкиваемся с тем, что женщины идут на аборт не по собственному желанию. Один звонок и один разговор с психологом способен изменить многое: сохранить жизнь» — заявляет Н. Москвитина,
По статистике, в государственных клиниках Российской Федерации совершается более 800 000 абортов ежегодно. Фонд просит участия в распространении информации о горячей линии. Листовки с номером телефона можно взять в офисе фонда в будние дни с 11:00 до 19:00 по адресу Токмаков переулок, 23. Телефон офиса: 8 915 111 30 50.
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Женский форум
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