10 вещей о стартапах, которые я не знал, пока не открыл свое дело

Стартапы для «странных», но это нормально

Контраст между Тель-Авивом и Голландией был очень резким. В Тель-Авиве неловко говорить, что у вас нет своего стартапа и вы занимаетесь чем-то другим. И это вполне нормально. Сейчас объясню почему.

Молодежь в Израиле обязана проходить военную службу. Часто после нее люди впадают в депрессию и не хотят выполнять чьи-то приказы. Прибавьте к этой жажде свободы известную еврейскую наглость и получите страну, где все мечтают открыть стартап.

В большинстве стран такого нет — там, наоборот, такое желание считается странным. Если вы скажете, что хотите открыть стартап, скорее всего, вам удивятся так же, как если бы вы признались, что не пьете. В 80% случаев приходится объясняться, причем для многих молодых людей это очень жизненная ситуация. Раньше я и не знал, что это странно открывать стартап в молодом возрасте.

Вначале вы всегда боитесь чужих мнений. Но чем больше странных поступков вы совершаете, тем становитесь увереннее и меньше боитесь быть самим собой.

Вы не одиноки

Стартапы дают чувство принадлежности к большой группе. Благодаря этому я понял следующее:

Есть и другие люди, которые испытывают такие же проблемы, что и вы.

Необязательно разбираться с проблемой в одиночку.

Я осознал, что все стартаперы сталкиваются с одинаковыми трудностями, и мне стало легче переносить свои тяготы. Это, кстати, буддийский принцип — когда вы фокусируетесь на других, собственные страдания становятся более терпимыми.

Мне стало гораздо легче, когда я осознал, что в мире есть куча предпринимателей, которые чувствуют депрессию и переживают похожие эмоциональные трудности. Возможно, вы «странный», но ничем не отличаетесь от других.

Я очень удивился, как охотно успешные предприниматели протягивают руку помощи другим. Отправьте искреннюю просьбу о помощи и, скорее всего, вас пригласят встретиться уже на следующий день.

Открыв стартап, вы поймете, что не одиноки.

«Стартап» — отличное оправдание, почему вы не зарабатываете

Существует четыре вида «стартапов» в зависимости от уровня амбиций и инновационности. Забавно, что всех их объединяет то, что их создатели не знают, как зарабатывать деньги.

Но на самом деле чаще всего это незнание никак не связано с вашим видом бизнеса, рынком или недостаточным количеством функций у вашего продукта. Дело только в ваших предпринимательских способностях.

Можно легко поддаться массовому заблуждению стартаперов о том, что «зарабатывать вы научитесь потом». Я старался работать с максимальным количеством клиентом и предлагал им свои услуги бесплатно. Мне казалось, что это нормально, ведь у меня стартап. Но я ошибался, ведь в конце концов у вас просто закончатся деньги, а ваши клиенты будут уверены, что вы должны и дальше работать бесплатно.

Так что не допускайте такую ошибку. Серьезно, подумайте, почему вы не зарабатываете (это очень важно!) и решите эту проблему.

Заниматься стартапом в одиночку очень тяжело и практически невозможно

Жил-был парень, который думал, что он может заниматься бизнесом в одиночку. Он вдохновился всеми этими предпринимателями, которые говорили ему, что нужно «просто взять и сделать дело», поэтому отбросил страхи и принялся за работу.

И вот он начал разрабатывать MVP, показывать его клиентам и изо всех сил старался, чтобы его стартап добился успеха. Ему постоянно не хватало времени, поэтому он отказался от большинства вещей, которые не приносили особой пользы стартапу. И вот он работал и работал… а клиенты не платили. Стартап перестал расти и провалился. Конец.

Такая история случалась со многими предпринимателями, включая меня. И я спросил себя, почему же так бывает?

Фото: rawpixel on Unsplash

Я знал, что мне нужно было сделать нечто, действительно нужное моим клиентам, потратить как можно меньше денег и нанять хорошую команду. Вот мой самый важный урок: нельзя ставить хорошую команду на последнее место.

Я думал, что сначала надо разработать интересный продукт, а уже потом искать людей для расширения бизнеса. Потому что когда у вас уже есть база клиентов, будет проще убедить других купить ваш продукт, верно? Не совсем.

Оказалось, что команда должна быть на первом месте. Дело в том, что работая сообща проще сделать все остальное.

Вы дополняете друг друга, а значит выше шансы все сделать правильно.

Вы поддерживаете друг друга в трудные минуты.

Вы помогаете друг другу выйти из зоны комфорта и ставить перед собой более высокую планку.

Вместе просто веселее.

Психическое здоровье — это очень важно

Говорят, что стартап похож на марафон, но, по-моему, это еще мягко сказано — по ощущениям, будет казаться, что вам надо пробежать марафон за два часа. Или будто вам нужно прыгнуть со скалы и собрать параплан до того, как упадете на землю. Или взобраться по 40-километровой стене без страховки и креплений.

Фото: Hunter Bryant / Unsplash

Это огромный стресс и неопределенность. Вам придется следить за многим и справляться с собственными демонами.

В минуты, когда я не мог обрести душевную гармонию, мне не хотелось вылезать из постели, я отменял звонки и встречи с перспективными клиентами и прокрастинировал, вместо того чтобы заниматься действительно важными делами.

К счастью, есть множество способов обрести спокойствие. Мне помогли следующие:

Признайте, что ваш разум беспокоен, словно обезьяна. Попробуйте медитировать.

Каждое утро записывайте 3 вещи, которые вызывают у вас чувство благодарности.

Делитесь своими проблемами с родителями, близкими и друзьями.

Делайте перерывы (я играю с друзьями или занимаюсь серфингом).

Употребляйте меньше алкоголя.

Ошибки дают бесценный опыт

Как и многие, кто решил открыть собственное дело, я прочитал о стартапах практически все. И всюду была одна мысль: неудачи — это неотъемлемая часть вашего пути.

Как оказалось, знание того, что вы можете потерпеть неудачу, и реальный провал — это совсем разные вещи. А еще хуже, когда вы проваливаетесь в десять раз быстрее, чем этого ожидали.

Фото: David Marcu / Unsplash

В самом начале практически все ваши действия обернутся неудачей.

Вы запустите рекламу в Facebook. Соберете много переходов на страничку вашего проекта, но не получите ни одного клиента.

Потратите неделю на разработку новой функции, которая, как вы думаете, поможет вам убедить потенциальных клиентов. Но она не даст никакого результата.

Полтора месяца будете изучать рынок в поисках нужного сегмента покупателей и проблемы, на которой стоит сосредоточиться. Так ничего и не добьетесь.

Ошибки такие частые и серьезные, что со временем вы начинаете задаваться вопросом, как вы собираетесь со всем справиться. Если меня постоянно преследуют неудачи, как же мне двигаться дальше?

Однажды я обсуждал по телефону с мамой одну из недавних ошибок. И она напомнила слова, которые неоднократно мне говорила: «У тебя либо что-то получается, либо ты учишься на своих ошибках».

Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Теперь я понимаю, что лучше всего мне запомнились те моменты, когда я допускал ошибку, но двигался вперед. Тогда мне казалось, что я живу на полную и развиваюсь, как личность.

Теперь я стараюсь воспринимать свои неудачи как эксперименты. Вместо «я провалил маркетинговую кампанию» я думаю «я поэкспериментировал с маркетингом». Так неудачник становится «экспериментатором». И с таким отношением гораздо проще переживать ошибки.

Для стартапа мировоззрение важнее навыков

Я не знаю никого, кто бы чему-то специально учился, чтобы открыть стартап. Забавно, но многие, кто мечтает завести собственный бизнес, думают, что сначала им нужно приобрести больше навыков.

Сюрприз: ваша работа не подготовит вас к вашему будущему стартапу.

Фото: Unsplash

Мне казалось, что у меня было достаточно навыков. Я закончил серьезную бизнес-школу, разбирался в финансах и стратегии и в теории понимал, каким должен быть стартап. И эти знания мне не пригодились.

Не все могут с этим смириться. Когда говорят, что «стартапы — это не для всех», я понимаю почему. В реальной жизни гораздо важнее иметь правильный образ мышления, чем нужные навыки.

Вот какие установки мне действительно помогли:

Решай проблемы, сосредоточься на других, начинай с малого.

Главное — постоянство и усилия.

Действуй ради цели, а не денег.

Ищи правду, а не мнение.

Воспринимай ошибки как возможность для развития.

Получай удовольствие от дела.

Прислушивайся к окружающим.

А вот эти мне, наоборот, мешали:

Игнорирование передачи полномочий.

Откладывание продаж.

Перфекционизм.

Эмпатия — важное качество

Все мы понимаем, насколько важна эмпатия в обществе, однако мало кто думает о ней в стартапе. Я и сам не осознавал ее роль, пока с ней не столкнулся.

В самом начале я рассказывал о своем решении клиентам, не интересуясь ими. Когда я заметил, что мой стартап растет не так быстро, как я хотел, я спросил совета у одного опытного предпринимателя. В ответ он поинтересовался, какое определение я бы дал слову «предприниматель».

У каждого свои взгляды, но я считаю, что это человек, который сделает все, чтобы решить чью-то проблему лучше всех. Он понимает положение другого человека и действует в угоду его интересам. Фактически это проявление эмпатии, а она лежит в основе любой инновации.

Благодаря эмпатии я нашел первых клиентов: я просто стал слушать и расспрашивать о проблемах, а затем предлагать помощь с их решением. В итоге я смог добиться роста стартапа, а один из коллег назвал меня «стартап-психологом». Так что запомните важную мысль: нельзя сделать что-то для кого-то, не взглянув на мир глазами этого человека.

Фото: rawpixel / Unsplash

Стартап помогает познать себя

Хотите лучше в себе разобраться? Узнать, что вам нравится, а что нет? В каких ситуациях вы преуспеете, а какие не для вас? Откройте стартап.

Например, я понял, что не очень люблю продажи, но обожаю все, что связано непосредственно с продуктом. Я узнал, что мне нравится разбираться в чужих проблемах и подбирать нужное решение. Раньше я об этом и не догадывался.

Фото: Keegan Houser / Unsplash

У меня появилось множество привычек, которые помогают мне составить более четкое представление о себе. Работа в стартапе заставила меня ими заняться, потому что она вынуждает упорядочить и освежить свой разум.

Пожалуй, это самый важный урок. От того, готовы ли вы столкнуться со своими слабостями и несовершенствами, зависит насколько далеко вы продвинитесь. И сначала вам нужно в них разобраться. Зеркало под названием «стартап» автоматически вам их покажет.

Важность отношений

Только одна вещь заставляла меня продолжать двигаться дальше — отношения. Полученный в стартапе опыт и его влияние на мою жизнь оказались бесценными. Я бы не смог ничего добиться без помощи удивительных людей, которые работали со мной в стартапе.

Самыми приятными моментами были те, когда я работал вместе с клиентами над разработкой продукта. Такая работа не только помогает бизнесу, но и заставляет вас работать дальше и развиваться. Отношения невероятно важны, и я понял это, только когда открыл стартап.

Источник.

Материалы по теме:

Что я понял после закрытия своего пятилетнего стартапа

5 ранних признаков того, что ваш стартап добьется успеха

Вся правда о владении онлайн-бизнесом, которую вам никто не скажет

10 главных причин, по которым умирают стартапы