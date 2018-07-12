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«Будто сестрички»: Наталью Водянову не отличить от 12-летней дочери Невы
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«Будто сестрички»: Наталью Водянову не отличить от 12-летней дочери Невы 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя супермодель Наталья Водянова поделилась фотографией с 12-летней дочерью Невой.
Поклонники Натальи Водяной не перестают удивляться ее молодости и стройности. Но новый снимок модели вызвал у них еще больше вопросов. В своем Instagram мать пятерых поделилась фото из бассейна, где она отдыхала вместе с 12-летней дочкой Невой и 10-летним Виктором.
На снимке не сразу можно понять, где мама, а где дочь. Для посещения водных процедур «сестренки» выбрали одинаковые купальники-кошечки, что сделало их еще более похожими друг на друга.
«Какие вы классные!», «Как будто сестрички и брат», «Кто-нибудь знает, Наталья что-то кушает вообще?))) такая молодая, лёгкая, светящаяся! Мы с ней одногодки, но я никогда не была такая», «Наташа, у вас время вспять что ли идет))», «Наташа, какая же вы красотка! Вы с Невой как сестрёнки», — делают комплименты Наталье поклонники и гадают, от чего она так молодо выглядит.
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Фото:Instagram
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