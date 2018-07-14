Наталья Водянова поразила молодостью на новых фото с подрастающей дочкой

Супермодель и благотворитель, а также мать пятерых детей Наталья Водянова отказывается стареть. Несмотря на плотный рабочий график, она сохраняет удивительную свежесть и стройность. На последних фотографиях с 12-летней дочерью Невой подписчики Водяновой увидели не мать и ребенка, а двух сестер в одинаковых купальниках.

— Маме 14 лет. Иноплатенянка какая-то.

— Фигура прям как у девочки! Ну как такое возможно?! Наталья, у вас точно есть секрет.

— Наталья, Вы на этой фотографии, как будто дочкина подружка-ровесница

Водянова прибыла в Москву к финалу Чемпионата мира по футболу. Российская топ-модель вместе с чемпионом мира 2014 года в составе немецкой сборной Филиппом Ламом вынесут Кубок мира перед началом финального спортивного поединка мундиаля в России, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).