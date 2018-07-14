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Наталья Водянова поразила молодостью на новых фото с подрастающей дочкой
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Наталья Водянова поразила молодостью на новых фото с подрастающей дочкой 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Супермодель и благотворитель, а также мать пятерых детей Наталья Водянова отказывается стареть. Несмотря на плотный рабочий график, она сохраняет удивительную свежесть и стройность. На последних фотографиях с 12-летней дочерью Невой подписчики Водяновой увидели не мать и ребенка, а двух сестер в одинаковых купальниках.
— Маме 14 лет. Иноплатенянка какая-то.
— Фигура прям как у девочки! Ну как такое возможно?! Наталья, у вас точно есть секрет.
— Наталья, Вы на этой фотографии, как будто дочкина подружка-ровесница
Водянова прибыла в Москву к финалу Чемпионата мира по футболу. Российская топ-модель вместе с чемпионом мира 2014 года в составе немецкой сборной Филиппом Ламом вынесут Кубок мира перед началом финального спортивного поединка мундиаля в России, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Ранее Пятый канал публиковал «золотую» фотографию, которую одни из самых высокооплачиваемых моделей мира посвятили российской сборной по футболу. Провокационный снимок, на котором позируют Водянова, Наташа Поли и Ирина Шейк появился в Instagram последней. Есть на что посмотреть.
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