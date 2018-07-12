Курганец демонстрировал «достоинство» дочери-подростку

Курганца лишат родительских прав за то, что он ходил голышом перед несовершеннолетней дочерью. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Аморальное поведение мужчины вскрылось, когда к нему пришла судебный пристав для взыскания штрафа за употребление алкоголя в общественном месте. Дверь женщине открыла девочка-подросток. У школьницы под глазом красовался синяк.

Отец девочки страдал от сильного похмелья и разгуливал по дому без одежды. Увидев пристава, он вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь. Перед женщиной он вел себя вызывающе и не стал объясняться, почему позволяет себе находиться в таком виде. Пристав вызвала полицию.