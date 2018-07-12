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Курганец демонстрировал «достоинство» дочери-подростку
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Курганец демонстрировал «достоинство» дочери-подростку 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Курганца лишат родительских прав за то, что он ходил голышом перед несовершеннолетней дочерью. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Аморальное поведение мужчины вскрылось, когда к нему пришла судебный пристав для взыскания штрафа за употребление алкоголя в общественном месте. Дверь женщине открыла девочка-подросток. У школьницы под глазом красовался синяк.
Отец девочки страдал от сильного похмелья и разгуливал по дому без одежды. Увидев пристава, он вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь. Перед женщиной он вел себя вызывающе и не стал объясняться, почему позволяет себе находиться в таком виде. Пристав вызвала полицию.
Следует отметить, что эксгибиционист живет с дочерью вдвоем. В настоящее время по факту развратных действий с его стороны проверку проводит следственный комитет.
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