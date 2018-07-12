Отец год добивался возбуждения дела о групповом изнасиловании дочери в лагере 

По предварительным данным, жертвой нападения четверых подростков стала 14-летняя девочка. ЧП произошло в детском центре «Созвездие» в прошлом году. На школьницу напали воспитанники того же лагеря. После произошедшего девочка из-за нервного расстройства получила инвалидность. Правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело, однако после многочисленных жалоб, в том числе в Генпрокуратуру, расследование было возобновлено. Местные СМИ пишут, что в преступлении мог быть замешан родственник генерала Александра Мигушова, который на тот момент возглавлял Следственный комитет по республике. Официального подтверждения этой информации нет.