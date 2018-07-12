Ещё
Отец год добивался возбуждения дела о групповом изнасиловании дочери в лагере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец год добивался возбуждения дела о групповом изнасиловании дочери в лагере 

Авторадио 5 часов назад
По предварительным данным, жертвой нападения четверых подростков стала 14-летняя девочка. ЧП произошло в детском центре «Созвездие» в прошлом году. На школьницу напали воспитанники того же лагеря. После произошедшего девочка из-за нервного расстройства получила инвалидность. Правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело, однако после многочисленных жалоб, в том числе в Генпрокуратуру, расследование было возобновлено. Местные СМИ пишут, что в преступлении мог быть замешан родственник генерала Александра Мигушова, который на тот момент возглавлял Следственный комитет по республике. Официального подтверждения этой информации нет.
Авторадио: последние новости
Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу ко Дню семьи, любви и верности Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в спальных районах Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде вывели еще троих детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение